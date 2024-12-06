Також, згідно з опитуваннями, серед американців є тенденція до зростання занепокоєння щодо ризику застосування ядерної зброї з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт опитування Інституту Рональда Рейгана.

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Які результати опитування американців

За результатами дослідження Інституту Рональда Рейгана, 41% респондентів вважає, що зараз Росія перемагає у війні з Україною, такий показник більш поширений серед 45% виборців Дональда Трампа. Водночас лише 24% вважають, що Україна перемагає.

Цікаво, що виборці Камали Гарріс (29%) висловлюють більше оптимізму, ніж виборці Трампа (21%). Крім вищезгаданого, близько 22% вважають, що жодна зі сторін не перемагає. Відрізняються також міркування щодо потенційного результату війни.

Близько 33% опитаних американців прогнозують, що Росія захопить частину української території, тоді як 26% вважають, що війна затягнеться на невизначений термін. Тільки 17% вірять, що Україна повністю поверне захоплені землі під свій контроль.

На думку 59% опитаних, наша держава буде готова до дипломатичного досягнення миру навіть у разі територіальних поступок Москві. Таку думку поділяють як 63% виборців республіканця, так і 55% виборів демократки. Також високими є побоювання з приводу ширших наслідків цієї війни.

У звіті йдеться, що 76% респондентів побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю у війні проти України. Ще 70% занепокоєні тим, що Росія може здійснити ядерну атаку на США. Опитування свідчить і про те, що 79% занепокоєні потенційною російською атакою на НАТО.

Воно показало, що американці здебільшого сприймають Росію як противника – 80% проти 14%. Крім того, 85% стурбовані фінансуванням кібератаки проти США Росією. Ще 79% висловлюють занепокоєння через співпрацю Росії з Іраном та іншими режимами.