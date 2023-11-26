"Наванговал" победу России и намекнул на минские соглашения: Орбан опозорился очередным заявлением
Источник:Золтан Ковач
Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина вроде бы не сможет победить Россию. Одиозный политик подверг критике западные страны за военную помощь нашему государству.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подыграл Кремлю. Он положительно оценил заморозку войны на Донбассе и раскритиковал Запад за военную поддержку Украины.
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Что наговорил Орбан на этот раз
Венгерский премьер назвал агрессию России против Украины недопустимой. В то же время он раскритиковал страны Запада за то, как именно они решили помогать нашему государству.
По его мнению, Запад принял "стратегически верное" решение, достигнув заключения "Минска-1" и "Минска-2" и замораживания конфликта после того, как в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Орбан считает, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз принял "стратегически ошибочное" решение помогать Украине.
По его словам, стратегия Запада изначально заключалась в том, что Украина будет биться и выигрывает на поле боя, а Россия проиграет. После этого в Москве сменится руководство, с которым можно будет вести переговоры.
Теперь уже ясно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических перемен в Москве тоже ждать не приходится,
– заявил Орбан.
Он призвал "смотреть на реальность". Глава венгерского правительства добавил, что на передовой нет решения этой войны.
Что говорят эксперты об Орбане
- Недавно политолог Николай Давыдюк в разговоре с 24 Каналом отметил, что действующий глава правительства Венгрии начинал свою карьеру как проевропейский политик. Сейчас Орбан делает циничные заявления и ненавидит Евросоюз, но держится за него зубами.
- Не так давно руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок разоблачил Орбана на очередных манипуляциях, когда тот пригласил украинскую делегацию в Будапешт, чтобы обсудить разблокировку финансовой помощи для нашего государства. Политический эксперт подчеркнул, что Украина не должна ни о чем договариваться с венгерским премьером.
- Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин предполагал, что Евросоюз серьезно отреагирует на заявления Орбана только после того, как станет известна вся правда о коррумпированности этого скандального политика и его окружения. По его мнению, сначала ЕС может применить санкции против главы правительства Венгрии, а затем и против самой страны.