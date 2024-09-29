Какие мотивы побуждают некоторых европейских лидеров заигрывать с Путиным

В Евросоюзе до сих пор остаются силы, которые на протяжении почти трех лет, что длится война в Украине, продолжают разделять идеи Владимира Путина. Речь идет о главах Венгрии Викторе Орбане, Словакии – Роберте Фицо и Герберте Кикле, главе пророссийской партии Австрии, которые имеют определенные мотивы так действовать.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что они имеют несколько мотивов. Однако через несколько лет политический ландшафт Евросоюза может измениться.

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Отвечают на запрос общества

Прежде всего эти европейские лидеры пытаются зарабатывать на политике. В частности, Венгрия фактически "сидит" на нефтяном и газовом потоке из России и торгует с ней. Эта экономическая модель очень похожа на ту, которая выстроена между Беларусью и Россией.

Получая дешевое сырье из России, перерабатывая его и продавая странам по Европейскому Союзу, они имеют чистую маржу,

– подчеркнул депутат.

Также, по его словам, крупнейшие предприятия Венгрии так или иначе причастны к политическому руководству страны – через местных олигархов или через семью Орбана. Фактически они платят ему процент прибыли от этой схемы.

С другой стороны эти политики чувствуют определенный праворадикальный, популистский запрос своего общества и пытаются отвечать ему.

Не стоит думать, что запрос в Венгрии, Словакии или Германии на радикальные движения, восстановление исторической памяти является лишь раздуванием со стороны России. Нет такого. Хотя, конечно, в большом общественном слое европейской демократии запросы используются такими лидерами, как Орбан, Фицо и другими,

– отметил Дунда.

Через несколько лет мы увидим, как политическая среда будет подстраиваться под новый запрос и предоставлять ему ответ. Движение в сторону консерватизма, националистической повестки дня будет происходить во всех странах, хотя оно будет не таким радикальным как то, которое продвигает Дональд Трамп, а также Орбан и Фицо.

В то же время Украина может стать его лидером, ведь пример националистического движения, защиты своей государственности за последние три года никто лучше нашей страны не показал,

– подчеркнул он.

Также нужно учесть то, что с начала 1990-х годов, когда начал формироваться Европейский союз, политическая волна тех лидеров, которые поддерживали глобализацию, потеряла любую инициативу,

В частности этот процесс произошел во Франции, когда в 2017 году к власти пришел Эммануэль Макрон, и в Украине в 2019-м – Владимир Зеленский. Это был ответ на запрос относительно новых политических сил и лидеров.

Сейчас похожий процесс наблюдается в ЕС. В воздухе чувствуется "ветер перемен", и через 5 лет мы не увидим тот Европейский Союз, который есть сегодня или был три года назад. Он будет вынужден меняться, и это касается также и НАТО,

– отметил Олег Дунда.

К теме. По данным экзит-полов на выборах в парламент Австрии, которые проходят 29 сентября, пока лидирует ультраправая "Австрийская партия свободы" (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем.

Напомним, что Китай и Бразилия, а также страны Глобального Юга инициируют создание платформы "Друзья мира", что должно способствовать так называемому политическому урегулированию войны в Украине. Венгрия готова присоединиться к этой инициативе.