Посыльный от Путина: чем опасно для Украины сближение Орбана с Трампом
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп сказал о том, что в "украинско-российской войне не даст ни копейки". Поэтому, мол, война быстро закончится, потому что Украина "не может стоять на собственных ногах".
Это 24 Каналу прокомментировал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что это чрезвычайно опасно для интересов Украины. Он добавил, что уже видит виртуальную координацию действий в международной политике между Кремлем и Трампом. Отметим, что политики встретились во Флориде.
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"Мы увидели, как от Трампа поехал Такер Карлсон к Путину, и они поработали вместе там, скоординировав свои действия", – отметил Осипенко.
Политолог-международник добавил, что Трамп говорил о том, что не нужно выделять огромные средства для Украины. Мол, он якобы "за один день закончит войну".
"Трибуна" для Путина
Осипенко убежден, что американский журналист Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, так дал ему "трибуну". Российский президент просто "кричал" перед западной аудиторией, что он якобы "готов к переговорам и остановить войну". То есть, подыгрывал Дональду Трампу.
Второй посыльный уехал от Путина – это Орбан, который проводил прокремлевскую политику в Европе, "подрывая" солидарность европейскую. Теперь он налаживает связи с Трампом как с "будущим президентом",
– сказал политолог-международник.
По словам Орбана, Трамп заявил, что якобы хочет остановить войну, остановив помощь Украине. Так бывший глава США, не став президентом, увеличивает влияние на международную политику и политику США в мире. Это ставит под сомнение евроатлантическую солидарность. Европейцы тем временем после таких заявлений начали заниматься тем, чтобы укреплять свою стратегическую автономию.
"Активность Макрона, других политических деятелей европейских. Они говорят о том, что, очевидно, не смогут Соединенные Штаты выполнять свои политические и военные или обязательства по безопасности в отношении своих союзников, если вот такие заявления делают", – сказал Руслан Осипенко.
На что направлена политика Орбана
Европейцы сквозь пальцы смотрят на то, что Виктор Орбан подписал оборонное соглашение с Китаем. По меньшей мере, как отметил политолог-международник, там предусмотрен обмен информацией. Между тем Китай сейчас возглавляет альянс, который противостоит свободному евроатлантическому миру.
Деструктивная политика Орбана прежде всего направлена была в начале против европейской солидарности, чтобы "подорвать" Европу. Затем – на разъединение Соединенных Штатов и Европы между собой. Теперь она будет направлена деструктивно и против Украины,
– подчеркнул Осипенко.
Именно те три центра, на которые пытался влиять Владимир Путин. То есть речь идет о том, чтобы заставить разъединиться США и, по возможности, там расшатать ситуацию. Также расшатать ситуацию среди европейцев и посеять недоверие в то, что Украина может победить.
"Сейчас "качают" Украину, общество, чтобы фрагментировать и посеять неверие в том, что мы что-то можем, что "мы проиграем". Как раз вовлечены все эти три центра, и Орбан имеет ключевую роль", – добавил политолог-международник.
Встреча Трампа и Орбана
- Глава МИД Венгрии заявлял, что премьер страны хочет встретиться с бывшим президентом США. Он хотел обсудить то, как можно прекратить войну России против Украины.
- Встреча состоялась 8 марта в США. Виктор Орбан отметил, что уважает Дональда Трампа. Он призвал его вернуться, чтобы "принести мир". Венгерский премьер считает, что в Украине якобы не было бы войны, если бы Дональда Трампа переизбрали в 2020-м году.
- Политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации". Об этом говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.
- Между тем встречу Дональда Трампа и Виктора Орбана раскритиковал президент США Джо Байден.