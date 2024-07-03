Безрезультатный миротворец: ISW оценил предложения Орбана в ходе его визита в Украину

Венгерский премьер Орбан, по мнению аналитиков, хочет представить себя миротворцем для мирового сообщества. Однако его деятельность вряд ли приведет к прочному миру в Украине.

Во вторник, 2 июля, Виктор Орбан приехал в Киев, где встретился с президентом Зеленским. Институт изучения войны связывает этот визит со стартом председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

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ISW о приезде Орбана в Киев

Эксперты предполагают, что венгерскому премьер-министру важно представить себя миротворцем на фоне того, что его страна полгода будет председательствовать в Совете ЕС.

Будапешт подчеркивал: Орбан встретился с Владимиром Зеленским, чтобы попросить его:

рассмотреть временное прекращение огня;

ускорить мирные переговоры.

Прекращение огня в Украине вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию. Это лишь даст России критическое время для восстановления своих сил и подготовки к будущей агрессии,

– оценивают в ISW.

Офис Президента констатировал: Венгрия не первая страна, которая предлагает Киеву прекратить огонь. Однако, по словам украинских чиновников, наше государство имеет собственный мирный план.

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В то же время Посол США в Венгрии Дэвид Прессман называл визит Орбана в Киев – "прогрессом". Собственно, это первая поездка венгерского премьера в Украину за последние 12 лет.