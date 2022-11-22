У России есть мощный компромат на Орбана, – политический эксперт объяснил одиозные заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет грязную и некрасивую политику. Однако сомнительно, что он действительно хочет зависеть от России. Это просто такая странная "игра", чтобы выбить деньги у ЕС.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, уже давно известно, что у России есть мощный компромат на Виктора Орбана и может достать его в любой момент.

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Не стоит забывать о помощи от ЕС

Как отмечает Клочок, все странные поступки Виктора Орбана следует воспринимать сквозь призму размораживания финансовой помощи от ЕС для Венгрии, против чего выступают многие государства Евросоюза.

Своими "заигрываниями" с Россией или Ираном Венгрия может банально шантажировать Евросоюз, чтобы он продолжал выделять ей деньги. По мнению Клочко, это шантаж и "грязная игра".

"Эти все действия подогреты и российскими деньгами, и связями. Знаем, что недавно глава МИД Сийярто посетил в России презентацию энергетического проекта по построению АЭС в Венгрии. Энергозависимость остается. Мне кажется, что Венгрия хочет отвязаться от России, но такими действиями шантажирует ЕС. Тупо просит денег, чтобы властям было комфортнее вести дела", – считает Клочок.

Он убежден, что такая политика неправильна. А "играть" на территориальных претензиях неадекватно, ведь это приведет к огромному количеству конфликтов в мире. Но, как считает Клочок, в этих действиях Орбана явно нет реальных территориальных претензий к Украине и другим государствам.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в очередной скандал. Он надел шарф с изображением "Великой Венгрии", где были добавлены территории Румынии и Украины. Случилось это на встрече с футболистом Балажем Джуджаком, проведшим прощальный матч за сборную Венгрии.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на действия Орбана. Спикер Олег Николенко подчеркнул, что Украина ожидает официальных извинений от Венгрии и опровержения посягательств на территориальную целостность.

Орбан уже ответил на обвинения в посягательстве на территориальную целостность. Он ничтожно оправдался, что футбол не политика и не нужно видеть то, чего нет. А сборная Венгрии – "команда всех венгров, где бы они ни жили".