Орбан сравнил политику ЕС с советскими репрессиями: на кого рассчитано заявление

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что методы, по которым Брюссель общается с Будапештом, напоминают ему времена советского правления. Такие заявления звучат на фоне финансирования программ в Венгрии со стороны Европейского Союза.

Орбан создал свою модель правления, объединив элементы коммунизма и фашизма. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что венгерская оппозиция понимает неправильность действий премьера.

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На кого рассчитаны такие заявления

В Закарпатье у Виктора Орбана есть большая поддержка со стороны венгерского меньшинства. Также есть много купленных людей на разных уровнях, которые его поддерживают и еще немало венгров, которые готовы за него голосовать.

На всех этих людей и рассчитаны такие невежественные заявления,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Он также привел слова профессора Оксфордского университета, который назвал поведение Орбана относительно Украины – нелояльным и бесстыдным. В частности, говорилось о встрече с Владимиром Путиным в Китае, когда Орбан пожал руку диктатору.

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Томпа напомнил, как венгерская оппозиция облила красной краской забор возле офиса Орбана. Так они отреагировали на его встречу с Путиным. Он добавил, что в Киеве для венгерского президента уже нет места, если бы он вдруг захотел посетить украинскую столицу.

Как представитель венгерского меньшинства я всячески осуждаю политику Орбана и никогда с ней не соглашусь. У него не то, что нельзя сформировать или исправить моральный компас, он у него вообще отсутствует,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Последние заявления Орбана