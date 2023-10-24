Орбан сравнил политику ЕС с советскими репрессиями: на кого рассчитано заявление
Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что методы, по которым Брюссель общается с Будапештом, напоминают ему времена советского правления. Такие заявления звучат на фоне финансирования программ в Венгрии со стороны Европейского Союза.
Орбан создал свою модель правления, объединив элементы коммунизма и фашизма. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что венгерская оппозиция понимает неправильность действий премьера.
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На кого рассчитаны такие заявления
В Закарпатье у Виктора Орбана есть большая поддержка со стороны венгерского меньшинства. Также есть много купленных людей на разных уровнях, которые его поддерживают и еще немало венгров, которые готовы за него голосовать.
На всех этих людей и рассчитаны такие невежественные заявления,
– подчеркнул Тибор Томпа.
Он также привел слова профессора Оксфордского университета, который назвал поведение Орбана относительно Украины – нелояльным и бесстыдным. В частности, говорилось о встрече с Владимиром Путиным в Китае, когда Орбан пожал руку диктатору.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области объяснил последние заявления Орбана: смотрите видео
Томпа напомнил, как венгерская оппозиция облила красной краской забор возле офиса Орбана. Так они отреагировали на его встречу с Путиным. Он добавил, что в Киеве для венгерского президента уже нет места, если бы он вдруг захотел посетить украинскую столицу.
Как представитель венгерского меньшинства я всячески осуждаю политику Орбана и никогда с ней не соглашусь. У него не то, что нельзя сформировать или исправить моральный компас, он у него вообще отсутствует,
– подчеркнул Тибор Томпа.
Последние заявления Орбана
- В ходе встречи с Путиным в Пекине он назвал войну в Украине "военной операцией". Российские СМИ сразу распространили фрагмент этого разговора. Исправить политика поспешили венгерские депутаты. Так, Мартон Томпош написал, что в Украине идет настоящая война, в которой также борются венгры из Закарпатья.
- Впоследствии Орбан заявил, что тезисы о том, что Украина борется за свободу, защищает Европу и мир от России – являются ложными. Он добавил, что свою безопасность Венгрия гарантирует вместе с НАТО, а Украине они просто помогают, потому что "люди в беде". Однако это не в интересах самой Венгрии.
- В октябре венгерский премьер встретился с Путиным. Он стал первым лидером страны-члена ЕС и НАТО, согласившегося на такую встречу после 24 февраля 2022 года. Во время разговора с Путиным Орбан заявил о расширении сотрудничества и цинично добавил, что его страна никогда не хотела противостоять России.