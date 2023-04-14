Украины "не существует" в финансовом плане, – Орбан выдал циничное заявление об окончании войны
Источник:Magyar
Виктор Орбан, венгерский приспешник Владимира Путина, сделал очередное циничное и провокационное заявление. Премьер Венгрии считает, что Украина не существует с финансовой точки зрения.
Премьер-министр Венгрии в эфире радио Kossuth заявил, что как только Европа и США перестанут "удерживать" Украину – война закончится. По его словам, Украина не может сама себя финансировать.
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Орбан говорит, что война закончится, если ЕС и США перестанут "удерживать" Украину
По сути, Украина в финансовом отношении – несуществующая страна. Падение экономических показателей огромно, что вполне понятно из-за войны войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать. И в тот момент, когда Америка и Европа откажутся предоставлять ей деньги, война закончится,
– заявил Орбан.
Он традиционно пожаловался на то, что Европа тратит на "удержание" Украины десятки миллиардов евро, которых "не хватает европейской экономике" и "очевидно, что это не может продолжаться до бесконечности".
Орбан также возмущен, что из-за общих бюджетов ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, но, несмотря на это, "положение венгерского нацменьшинства на Закарпатье постоянно ухудшается".
Орбану следует обратить внимание на внутренние проблемы
- В Евросоюзе достигли согласия по поставке 1 миллиона боеприпасов для Украины и пополнение собственных складов со снарядами Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины.
- Хотя Орбан и жалуется, что Венгрия из-за общих бюджетов ЕС принимает участие в финансировании Украины, Будапешт отказался помогать Киеву с боеприпасами.
- Венгрия решила не участвовать в проекте Евросоюза по приобретению 1 миллиона боеприпасов Украины, но, по крайней мере, не заблокировала его.
- Более того, Орбану следует сосредоточиться на реформах внутри Венгрии, а не спекулировать на теме венгерского нацменьшинства на Закарпатье.
- Венгрия не выполнила обещания перед Еврокомиссией по проведению 17 реформ. Поэтому стране вероятно приостановят выделение 7,5 миллиардов евро.
- Также следует напомнить, что Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", который подрывает европейские ценности