Трамп готовится ввести санкции против Международного уголовного суда, – Reuters

Дональд Трамп 6 февраля готовится подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда. Причиной этого американский президент считает действия МУС, направленные против США и их союзников, в частности Израиля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. До этого Международный уголовный суд объявил ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Интересно МУС выдал ордер на арест премьера Израиля: какие страны обещают выполнить его, а какие нет

Какие санкции Трамп наложит на МУС

По данным журналистов, указ Трампа о санкциях на Международный уголовный суд предусматривает финансовые и визовые санкции в отношении лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

Этот шаг Трамп сделал после того, как на прошлой неделе демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев наложить санкции на МУС в знак протеста против его ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны из-за операции Израиля в Секторе Газа.

До этого источники Reuters сообщали, что Международный уголовный суд принял меры, чтобы защитить своих работников от возможных санкций США, выплатив зарплаты на три месяца вперед, поскольку инстанция готовилась к финансовым ограничениям.

В декабре председатель суда Томоко Акане предупредила, что санкции "быстро подорвут работу МУС во всех ситуациях и делах, а также поставят под угрозу само его существование".

Стоит отметить, что Международный уголовный суд уже второй раз сталкивается с ограничениями со стороны США. Во время работы первой администрации Трампа в 2020 году Вашингтон ввел санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуду и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчохо в связи с расследованием возможных военных преступлений в Афганистане.