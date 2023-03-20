В Китае впервые прокомментировали решение Гааги об аресте Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. В Китае уже прокомментировали это событие.

На арест российского диктатора отреагировало Министерство иностранных дел Китая. Там считают, что международный суд должен занять "справедливую позицию", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Есть два сценария, – Шейтельман предположил, доживет ли Путин до суда в Гааге

В Китае прокомментировали ордер на арест Путина

В МИД страны заявили, что Международный уголовный суд должен занять "справедливую позицию".

А Китай, по словам спикера Ван Вэньбиня, в дальнейшем якобы "сыграет объективную и справедливую роль в украинском кризисе" и "конструктивную роль в мирных переговорах".

Ордер на арест Путина: что известно

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Позже Мария Захарова – спикер МИД России – заявила, что решение Международного уголовного суда для страны-террориста не имеет никакого значения.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".

Владимир Зеленский отметил, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.

Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что теперь есть два сценария по поводу будущего кремлевского диктатора, в частности, того, доживет ли он до суда.

Кстати, в правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина, если он окажется на территории этой страны.

Генпрокурор Андрей Костин объяснил, что ордер на арест Путина означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.