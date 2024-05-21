МУС выдал ордер на арест Нетаньяху: политолог объяснил, почему это правильно

Международный уголовный суд 20 мая запросил ордер на арест двух руководителей Израиля - премьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Сектора Газа. В этих преступлениях, но против граждан Израиля, обвиняют также и лидеров движения ХАМАС.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что одним из ключевых требований к уголовному процессу является соблюдение процедур и алгоритмов. Если прокурор МУС на основании достаточного количества доказательств сформировал ходатайство в суд относительно ареста Нетаньяху, то давать заднюю в этой ситуации уже невозможно. Суд должен рассматривать указанное преступление и принимать решение по этому делу.

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Для чего создан МУС

Вигиринский отметил, что МУС является независимым от любой страны.

Суть любой международной инстанции сводится к тому, что она дистанцирована от любого правительства любой страны. Международная судебная структура существует для того, чтобы в чрезвычайно важных делах для мирового сообщества выносить объективные и беспристрастные решения,

– сказал он.

Обвинения

По словам политолога, прокурор МУС заявил о том, что подготовил двусторонние запросы на арест, в частности террористам ХАМАСа и правительства Израиля. Каждому из субъектов инкриминируют разную уголовную ответственность.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу с территории Сектора Газа. Палестинские боевики из ХАМАС проникли на его территорию. Это привело к значительному обострению конфликта, который перерос в войну между Израилем и ХАМАСом.

Андрей Вигиринский отметил, что ХАМАС обвиняют в пытках гражданских лиц, содержании пленных в нечеловеческих условиях, сексуальном насилии и унижении достоинства похищенных граждан с территории Израиля.

Министру обороны и премьер-министру Израиля инкриминируют очевидные вещи, которые Израиль не скрывал. Это блокирование международной гуманитарной помощи, что привело к страданиям и насилию в отношении гражданского населения государства Палестина на территории сектора Газа,

– высказался он.

Почему все законно

Политолог также подчеркнул, что преступления, которые совершили стороны являются абсолютно разными, однако международное право не определяет, кто был жертвой, а кто стал агрессором.

Компетенция Международного уголовного суда сводится к расследованию, выявления и, если есть соответствующие основания, доказательства вины лиц, которые, возможно, совершили преступления против человечности или нарушили международное гуманитарное право,

– сказал он.

Вигиринский пояснил, что в МУС заявили, что понимают все обстоятельства связанные с 7 октября 2023 года, кто был агрессором в этой ситуации. Однако при выборе методов и способов ведения войны любая сторона конфликта должна придерживаться международного гуманитарного права.

Здесь не может быть исключений, например, если это Израиль (сторона, на которую напали – 24 Канал), то нельзя закрывать глаза на нарушение международного права, потому что это разрушит принципы правосудия,

– отметил политолог.

Он добавил, что рассмотрение ходатайства прокурора МУС будет зависеть от решения суда, а аннулировать эти обвинения уже почти невозможно.

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