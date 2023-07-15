Путин собирается в ЮАР: в международном суде сделали заявление об аресте

Российский диктатор Владимир Путин планирует приехать в ЮАР на саммит БРИКС. Однако ЮАР является страной-участницей Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Южная Африка должна соблюдать международное право и поступить "правильно", если президент Путин приедет в страну.

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Почему Путин может приехать в ЮАР

В Йоханнесбурге 22 – 24 августа состоится саммит блока БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что саммит будет очным, поэтому Путин должен приехать на него лично.

В Кремле утверждают, что еще не определились с форматом. А Сирил Рамафоса заявил, что вопрос участия Путина в саммите еще обсуждается и окончательных решений нет.

В МУС надеются, что Путина арестуют

Прокурор МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить "правильно", если в страну приедет Путин. Ведь Южная Африка является добровольным государством-участником МУС и ощущала на себе преступления против человечества.

Также он отметил, что Международный уголовный суд будет соответственно реагировать на то, что будет проходить на саммите БРИКС.

Южная Африка десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои наставления. Они добровольно являются государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что действительно происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем,

– сказал Карим Хан.

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