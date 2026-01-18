"Орешник", который летел на Львов, не имеет системы наведения боевых блоков: исследование
- Ракета "Орешник", выпущена по Западной Украине, не имеет системы наведения боевых блоков, что обычно обеспечивает их разведение на заданные траектории.
- Предварительные расчеты показывают, что ракета может нести до 36 кассетных элементов и иметь дальность до 4100 километров.
Россия выпустила "Орешник" по Западной Украине ночью 9 января. Эта баллистическая ракета средней дальности не имеет системы наведения боевых блоков.
Что известно о "Ерешнике", который атаковал Львовскую область?
Российский специализированный ресурс со ссылкой на результаты исследования обломков ракеты сообщил, что в новой модификации отсутствует система блоков индивидуального разведения – элемент головной части баллистической ракеты, который отделяется от последней ступени, несет несколько боевых блоков и обеспечивает их разведение на заданные траектории.
В боевой ступени могли использовать типичный для разработок Московского института теплотехники герметичный приборный отсек, а также газореактивную систему ориентации боевой ступени, применяемую во время разведения боевых блоков. Сами боевые блоки, по имеющимся оценкам, подобны классическим неуправляемым, однако выполняют роль носителей кассет с боевыми элементами.
Ракета может нести шесть боевых блоков, в каждом из которых, размещено по шесть кассетных элементов – в целом до 36 единиц. Заброшенная масса ракеты оценивается в пределах от 1250 килограммов (типичное значение для "Тополь-М / МР") до 3000 килограммов.
Предварительные расчеты свидетельствуют, что при условии использования стандартных первой и второй маршевых ступеней межконтинентальной баллистической ракеты возможно достижение дальности до 4100 километров при такой полезной нагрузке. В этом случае ориентировочная масса каждого боевого блока с кассетной начинкой может составлять до 400 килограммов.
Что известно об ударе "Орешником" по Львовской области?
Напомним, ночью 9 января на Львовщине объявили об угрозе применения российских баллистических ракет с полигона Капустин Яр. Именно оттуда 2 года назад вылетела ракета "Арешник", которая ударила по Днепру.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил 24 каналу, что вид захода боеприпасов по точке цели отличается от захода по цели, который мы видели в Днепре. Это может свидетельствовать, что россияне ударили не отдельным видом вооружения типа "Орешник", а обычной межконтинентальной баллистической ракетой. То есть россияне могли использовать старые советские запасы, или те, что они могли еще производить, когда был "Южмаш".
Эксперт отметил, что удар по Львовской области следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть та же Варшава.