Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Орешник", который летел на Львов, не имеет системы наведения боевых блоков: исследование
18 января, 16:33
3

"Орешник", который летел на Львов, не имеет системы наведения боевых блоков: исследование

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Ракета "Орешник", выпущена по Западной Украине, не имеет системы наведения боевых блоков, что обычно обеспечивает их разведение на заданные траектории.
  • Предварительные расчеты показывают, что ракета может нести до 36 кассетных элементов и иметь дальность до 4100 километров.

Россия выпустила "Орешник" по Западной Украине ночью 9 января. Эта баллистическая ракета средней дальности не имеет системы наведения боевых блоков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Смотрите также Авиаэксперт предположил, сколько "Ерешников" еще осталось в России

Что известно о "Ерешнике", который атаковал Львовскую область?

Российский специализированный ресурс со ссылкой на результаты исследования обломков ракеты сообщил, что в новой модификации отсутствует система блоков индивидуального разведения – элемент головной части баллистической ракеты, который отделяется от последней ступени, несет несколько боевых блоков и обеспечивает их разведение на заданные траектории.

В боевой ступени могли использовать типичный для разработок Московского института теплотехники герметичный приборный отсек, а также газореактивную систему ориентации боевой ступени, применяемую во время разведения боевых блоков. Сами боевые блоки, по имеющимся оценкам, подобны классическим неуправляемым, однако выполняют роль носителей кассет с боевыми элементами.

 

Российский ресурс исследовал обломки "Орешника" / Фото MilitaryRussia

Ракета может нести шесть боевых блоков, в каждом из которых, размещено по шесть кассетных элементов – в целом до 36 единиц. Заброшенная масса ракеты оценивается в пределах от 1250 килограммов (типичное значение для "Тополь-М / МР") до 3000 килограммов.

Предварительные расчеты свидетельствуют, что при условии использования стандартных первой и второй маршевых ступеней межконтинентальной баллистической ракеты возможно достижение дальности до 4100 километров при такой полезной нагрузке. В этом случае ориентировочная масса каждого боевого блока с кассетной начинкой может составлять до 400 килограммов.

Что известно об ударе "Орешником" по Львовской области?

  • Напомним, ночью 9 января на Львовщине объявили об угрозе применения российских баллистических ракет с полигона Капустин Яр. Именно оттуда 2 года назад вылетела ракета "Арешник", которая ударила по Днепру.

  • Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил 24 каналу, что вид захода боеприпасов по точке цели отличается от захода по цели, который мы видели в Днепре. Это может свидетельствовать, что россияне ударили не отдельным видом вооружения типа "Орешник", а обычной межконтинентальной баллистической ракетой. То есть россияне могли использовать старые советские запасы, или те, что они могли еще производить, когда был "Южмаш".

  • Эксперт отметил, что удар по Львовской области следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть та же Варшава.