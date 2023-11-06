Организовали мероприятие возле линии фронта: ГБР расследует удар по 128 бригаде

Государственное бюро расследований начало расследовать обстоятельства трагической гибели военных 128 бригады и мирных жителей в результате ракетного удара по населенному пункту в Запорожье. Сейчас это одна из приоритетных задач следователей.

Россия нанесла ракетный удар по 128 бригаде 3 ноября. В результате действий оккупантов погибли 19 военнослужащих.

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ГБР расследует действия военных чиновников

В ГБР заявили, что зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области.

Во время ракетного удара 3 ноября, который враг нанес ракетой типа "Искандер", погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Также взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Удар по 128 бригаде: детали