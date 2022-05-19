Орки хорошо почувствуют контрнаступление ВСУ за месяц и увидят, что такое ленд-лиз, – Смирнов

Весь процесс войны можно условно поделить на фазы – оборона, позиционная война и контрнаступление. Мы точно прошли первый этап, враг больше не продвигается так массированно, как это было раньше.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что за довольно короткое время ВСУ удалось очень много.

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"Мы выбили врага из Киевщины, Черниговщины и Сумщины. ВСУ освобождают постепенно Харьковщину и также удается деоккупировать Луганщину. Такие процессы происходят ежедневно, война сегодня больше напоминает именно позиционную борьбу", – объясняет Смирнов.

Но наше контрнаступление за месяц орки почувствуют очень хорошо. Они поймут, что такое ленд-лиз, что означает тяжелое вооружение в наших руках. И тогда они очень хорошо поймут те ощущения наших ребят, которые сидели под обстрелами довольно долго,

– убеждает советник министра внутренних дел Украины.

Как оккупанты отказываются умирать на войне против Украины

Еще 26 февраля сообщали о массовом дезертирстве во вражеской армии. Некоторые солдаты отказывались выполнять преступные указания командования Кремля, поэтому российские власти пустили слухи о смертной казни, чтобы запугать военнослужащих.

Интересно, что теперь так называемый Совет безопасности России инициировал вопрос снятия моратория на смертную казнь в стране.

В начале марта СБУ сообщила, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна. Так россияне сорвали операцию наступления на Одессу.

Журналист Роман Цымбалюк тоже иногда рассказывает о том, что происходит в российских воинских частях. Самый громкий случай произошел, когда одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады в целом составе отказалась ехать на территорию Украины, учитывая командующего.

ГУР МО Украины недавно сообщило, что несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка российской армии открыто отказались участвовать в войне в Украине и даже потребовали руководство вернуть их в места постоянной дислокации.

Между тем, российские командиры всеми способами пытаются скрыть факты неповиновения своих военных.

Россия пытается "откреститься" от ответственности за свои военные преступления. Оккупанты понимают, что они не смогут добиться успеха военным путем, а потому пытаются сбежать от последствий. Такую информацию сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что россияне пытаются убедить Запад, что Украина "сама напала на себя".

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