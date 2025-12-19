В Турции найден российский "Орлан": фото с места падения

В турецкой провинции Коджаэли вблизи Стамбула 19 декабря обнаружили беспилотник российского производства "Орлан-10". Турецкое МВД начало расследование.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Türkiye Today.

Что известно об "Орлане" в Турции?

Как пишет СМИ, в районе Измит провинции Коджаэли жители обнаружили неподвижный беспилотник, который лежал на земле. После сообщения о находке на место прибыли правоохранители.

По предварительным данным, речь идет о российском разведывательном дроне "Орлан-10". В министерстве внутренних дел Турции заявили, что начато расследование.

Найденный российский БПЛА возле Стамбула / Фото IHA

Справка: "Орлан-10" могут использовать для воздушной разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, обнаружения радиосигналов, а также для сопровождения целей и боевой подготовки.

Как отметили в материале, это уже второй инцидент с дронами в Турции за последнюю неделю. Ранее турецкие истребители F-16 сбили неизвестный беспилотник вблизи города Чанкыри.

Последние случаи с неизвестными дронами