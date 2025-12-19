В Турции найден российский "Орлан": фото с места падения
- В турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный дрон, вероятно, "Орлан-10", МВД Турции начало расследование.
- Это второй инцидент с дронами в Турции за последнюю неделю.
В турецкой провинции Коджаэли вблизи Стамбула 19 декабря обнаружили беспилотник российского производства "Орлан-10". Турецкое МВД начало расследование.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Türkiye Today.
Что известно об "Орлане" в Турции?
Как пишет СМИ, в районе Измит провинции Коджаэли жители обнаружили неподвижный беспилотник, который лежал на земле. После сообщения о находке на место прибыли правоохранители.
По предварительным данным, речь идет о российском разведывательном дроне "Орлан-10". В министерстве внутренних дел Турции заявили, что начато расследование.
Найденный российский БПЛА возле Стамбула / Фото IHA
Справка: "Орлан-10" могут использовать для воздушной разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы, обнаружения радиосигналов, а также для сопровождения целей и боевой подготовки.
Как отметили в материале, это уже второй инцидент с дронами в Турции за последнюю неделю. Ранее турецкие истребители F-16 сбили неизвестный беспилотник вблизи города Чанкыри.
Последние случаи с неизвестными дронами
14 декабря в польском селе Железная мужчина наткнулся на обломки, вероятно, беспилотника. Событие связывают с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами 10 сентября.
В Нидерландах 21 ноября над авиабазой Волкель заметили неизвестные БПЛА. По ним открывали огонь, однако не сбили, ведь дроны якобы исчезли.
В Румынии в очередной раз поднимали истребители из-за вторжения российских дронов в воздушное пространство страны.
Также один из российских беспилотников упал на жилой дом в Молдове.