"Мир не может быстро выполнить наш "заказ": почему Украине медленно передают оружие

Запад постепенно предоставляет Украине определенные типы вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Дело в том, что мир не может быстро выполнить наш оружейный "заказ".

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский. В то же время он отметил, что маховик поставок Украине западной техники набирает обороты.

Достойно внимания Сколько батарей Patriot нужно Украине, чтобы закрыть небо: военный эксперт назвал цифру

Почему Украине медленно предоставляют оружие

Грабский отметил, что нам бы всем очень хотелось, чтобы то количество техники, которое сейчас поступает в Украину, было умножено на 10 и пришло еще на вчера.

Но надо понимать, что мир не готовился к такой войне, и просто тех запасов техники не существует в природе для того, чтобы выполнить наш с вами "заказ" по поставкам в таких объемах техники,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

В то же время, по его словам, те же заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют, что мир осознает угрозу и понимает, что Украина победит в этой войне и делает все для обеспечения потребностей ВСУ.

Сначала, заметил он, мы радовались военной помощи от США на 400 – 600 миллионов долларов, а сейчас уже речь идет об американском пакете помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов. То есть сейчас маховик поставок техники наращивается.

Лучше танки или бронемашины

Военный эксперт отметил, что последний так США построили в 1992 году, то есть есть перерыв во времени в 30 лет. Танк же, во-первых, довольно сложный боевой механизм, который нужно обслуживать и ремонтировать.

Во-вторых, танк – это достаточно сложная машина, и здесь надо понимать, что танки – это оружие прошлого века,

– сказал Грабский.

К тому же, добавил он, танки сложны в эксплуатации, имеют специфику, в частности, по двигателям. Поэтому, по его мнению, лучше будет большее количество боевых машин M2 Bradley, бронетранспортеров М113 и другого вооружения, которое является более маневренным и позволит ВСУ решать более широкий спектр задач.

Грабский сказал, в чем нуждается Украина и почему Запад медленно дает нам оружие: смотрите видео

Украине необходимы ракеты ATACMS

Полковник запаса ВСУ отметил, что было бы очень хорошо, если бы Украине открыли безлимитный доступ к ракетам повышенной дальности, которые можно запускать из HIMARS. Речь идет об ATACMS.

Потому что, объяснил Грабский, можно сколько угодно танков бросать в горнило войны, осознавая, что мы никогда не достигнем паритета по количеству с российскими танками, а можем использовать асимметричные средства огневого воздействия, уничтожая наступательный потенциал врага, ударяя по его базам, складам и командным пунктам, которые значительно дешевле тех же танков.

По его мнению, согласно той динамике, которую мы наблюдаем по поставкам техники с января 2022 года, есть надежда на то, что Украина получит от Запада паритетное оружие, что-то вроде Tomahawk или по крайней мере на первом этапе хотя бы ATACMS или Precision Strike Missile, бьющих до 600 километров.

Какое вооружение получает Украина: основное