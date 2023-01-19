Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський. Водночас він зауважив, що маховик постачання Україні західної техніки набирає обертів.

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Чому Україні повільно надають зброю

Грабський зазначив, що нам би всім дуже хотілося, щоб та кількість техніки, яка нині надходить до України, була помножена на 10 та прийшла ще на вчора.

Але треба розуміти, що світ не готувався до такої війни, і просто тих запасів техніки не існує в природі для того, щоб виконати наше з вами "замовлення" щодо постачання в таких обсягах техніки,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Водночас, за його словами, ті ж самі заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга свідчать, що світ усвідомлює загрозу та розуміє, що Україна переможе в цій війні, й робить усе, аби забезпечити потреби ЗСУ.

Спершу, зауважив він, ми раділи військовій допомозі від США на 400 – 600 мільйонів доларів, а зараз уже мовиться про американський пакет допомоги на суму 2,85 мільярда доларів. Тобто наразі маховик постачання техніки нарощується.

Краще танки чи бронемашини

Військовий експерт зауважив, що останній так США побудували у 1992 році, тож є перерва в часі у 30 років. Танк же, по-перше, є доволі складним бойовим механізмом, який треба обслуговувати та ремонтувати.

По-друге, танк – це досить складна машина, й тут треба розуміти, що танки – це зброя минулого століття,

– сказав Грабський.

До того ж, додав він, танки є складними в експлуатації, мають специфіку, зокрема, щодо двигунів. Тому, на його думку, краще вже буде більша кількість бойових машин M2 Bradley, бронетранспортерів М113 та іншого озброєння, яке є маневренішим і дозволить ЗСУ вирішувати ширший спектр завдань.

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Україні необхідні ракети ATACMS

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що було б дуже добре, якби Україні відкрили безлімітний доступ до ракет підвищеної дальності, які можна запускати з HIMARS. Мовиться про ATACMS.

Тому що, пояснив Грабський, можна скільки завгодно танків кидати в горнило війни, усвідомлюючи, що ми ніколи не досягнемо паритету за кількістю з російськими танками, а можемо використовувати асиметричні засоби вогневого впливу, знищуючи наступальний потенціал ворога, б'ючи по його базах, складах та командних пунктах, які значно дешевші за ті ж танки.

На його думку, відповідно до тієї динаміки, яку ми спостерігаємо щодо постачання техніки з січня 2022 року, є надія на те, що Україна отримає від Заходу паритетну зброю, щось на кшталт Tomahawk або принаймні на першому етапі хоча б ATACMS чи Precision Strike Missile, які б'ють до 600 кілометрів.

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