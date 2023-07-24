Конец Крымскому мосту: как ракеты ATACMS изменили бы ход войны
Предоставление Украине дальнобойных ракет могло бы кардинально изменить ход войны. В частности, позволило уничтожить ключевые логистические пункты россиян на оккупированных территориях.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что ATACMS необходимы, чтобы уничтожить все стратегические цели: аэродромы на территории Крыма, склады оружия, военные корабли и подлодки оккупантов.
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"Если бы у нас был ATACMS, то мы бы двумя – тремя ракетами, возможно, пятью точно уничтожили бы Крымский мост. Мы могли бы нанести удары по Севастополю, где расположены склады с "Ониксами", которыми россияне сейчас обстреливают Одессу, – то есть это кардинально изменило бы ход войны", – сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что Украине нужно около 50 таких ракет, чтобы поразить все ключевые враждебные цели.Важно! Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден и Владимир Зеленский ведут переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается постоянно, но США не могут предположить, каков будет результат.
Украине нужны F-16
Украина страдает от боевой активности российских вертолетов К-52 и Ми-24, которые пытаются уничтожать нашу бронетехнику с помощью ракетных систем "Вихрь". Для F-16 эти ударные российские вертолеты были бы легкой мишенью.
"С военной точки зрения я не понимаю, почему нам не передают это оружие. Мы могли бы контролировать, чтобы не было ударов по российской территории, например, утверждать каждую цель с НАТО. Думаю, это политическое решение ", – добавил Павел Нарожный.
Военная помощь для Украины
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в своем телеграмме призыв к союзникам после очередного удара по Одессе. Он призвал предоставить больше систем ПВО, а также ATACMS, чтобы защитить украинские города.
- Американские СМИ сообщили, что Белый дом готовит новый пакет помощи Украине, который среди прочего предполагает передачу нам антидроновых ружей.
- Великобритания передала Украине 184 единицы снарядов в пределах военной помощи.