Конец Крымскому мосту: как ракеты ATACMS изменили бы ход войны

Предоставление Украине дальнобойных ракет могло бы кардинально изменить ход войны. В частности, позволило уничтожить ключевые логистические пункты россиян на оккупированных территориях.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что ATACMS необходимы, чтобы уничтожить все стратегические цели: аэродромы на территории Крыма, склады оружия, военные корабли и подлодки оккупантов.

Смотрите также У Зеленского отреагировали на атаку по Одессе: призвали предоставить ATACMS и больше систем ПРО

"Если бы у нас был ATACMS, то мы бы двумя – тремя ракетами, возможно, пятью точно уничтожили бы Крымский мост. Мы могли бы нанести удары по Севастополю, где расположены склады с "Ониксами", которыми россияне сейчас обстреливают Одессу, – то есть это кардинально изменило бы ход войны", – сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что Украине нужно около 50 таких ракет, чтобы поразить все ключевые враждебные цели.

Украине нужны F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Джо Байден и Владимир Зеленский ведут переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается постоянно, но США не могут предположить, каков будет результат.

Украина страдает от боевой активности российских вертолетов К-52 и Ми-24, которые пытаются уничтожать нашу бронетехнику с помощью ракетных систем "Вихрь". Для F-16 эти ударные российские вертолеты были бы легкой мишенью.

"С военной точки зрения я не понимаю, почему нам не передают это оружие. Мы могли бы контролировать, чтобы не было ударов по российской территории, например, утверждать каждую цель с НАТО. Думаю, это политическое решение ", – добавил Павел Нарожный.

Военная помощь для Украины