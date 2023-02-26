Путин поймал облизня: в WSJ сделали мощное заявление об оружии для Украины

Прошел год полномасштабной войны России с Украиной. Владимир Путин рассчитывал на стремительную победу. В то же время, бункерному деду не удалось реализовать ни единый план.

В WSJ заявили, что помощь Украине существенно растет. США, Канада и страны Европы уже оказали помощь на примерно 120 миллиардов долларов.

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Страны мира уже понимают: если продемонстрировать слабость в ответ на зверства Путина и российских окупантов, это поощрит бункерного деда идти дальше.

Понятно, что война России с Украиной изменит Европу, как это когда-то сделала Вторая мировая война. На карту поставлена безопасность Украины и всего цивилизованного мира.

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