Шольц саботирует поставки Украине необходимой военной техники, – политолог

Украина нуждается в вооружении для освобождения своих территорий. В этом, в частности, помогли бы немецкие "Леопарды" и "Мардеры". Однако Берлин не хочет их предоставлять. И саботирует передачу вооружения канцлер Олаф Шольц.

Контрнаступление ВСУ важно для поставки оружия

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он говорит, что контрнаступление ВСУ было важно потому, что это не позволяет пророссийским силам в западной Европе говорить, что Запад помогает Украине, но результатов нет.

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Политолог отметил, что Украина продемонстрировала результат, и это ответ, в том числе и немецкому обществу, почему мы страдаем.

Ведь Запад все же прагматичен, и потому, когда есть результат – молниеносное освобождение Харьковской области и продвижение на Херсонщине, то это подстегивает давить на правительства. Но с Германией будет еще сложно,

– объяснил он.

Тарас Загородний рассказал, что Олаф Шольц принадлежит к социал-демократической партии, коррумпированной Советским союзом и самой россией.

Шольц саботирует поставки оружия Украине

"И уже есть много сигналов, что торможение помощи идет, в первую очередь, от Шольца. То есть влияние россии на политику Германии достаточно велико, там еще никого не посадили за связи с россией", – подчеркнул он.

По его мнению, от этой страны Украина ничего не дождется. Семенюк говорит, что Германия с 90-х годов очень сократила свою армию. Они только сейчас увидели, что у них происходит с армией.

"Оказалось, что у них нет танков, самолетов, хотя бюджет большой. И военная промышленность у Германии не очень развита. К тому же госпожа Меркель после 2014 года по странному стечению обстоятельств хорошо вооружила Венгрию", – ответил политолог.

По словам эксперта, Германия нашла возможность обеспечить венгерскую армию танками и самоходными установками. Поэтому объективно – у немцев действительно сейчас нет такого количества оружия.

И все же Шольц откровенно саботирует поставки Украине военной техники, и речь идет даже не о танках, а о БМП и машинах для перевозки пехоты. А в Германии производители уже готовы передать их Украине, но Шольц делает все, чтобы это затормозить,

– заявил Семенюк.

Военная помощь Украине от Германии: коротко

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