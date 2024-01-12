Зачем Иран и КНДР помогают России: Свитан предположил, какие у них запасы оружия

Для ведения войны Россия нуждается в оружии от своих так называемых "партнеров". В частности, известно о сотрудничестве страны-агрессора с Ираном и Северной Кореей, которые передают ей различные средства.

Эти государства тоже получают свою выгоду от продажи оружия. Такое мнение 24 Каналу выразил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что именно таким образом наживаются автократические режимы.

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Путину нужен перерыв в боевых действиях

Российский диктатор фактически попал в зависимость. Война с Украиной стала затяжной и длится 10 лет. По словам военного эксперта, ни одна страна не может обеспечивать оборонительные и наступательные действия только благодаря собственным ресурсам.

Вероятно, у России закончились запасы на складах по некоторым позициям. Поэтому страна-агрессор испытывает дефицит, который невозможно восполнить, не остановив боевых действий.

Вот почему Владимир Путин в закрытом режиме на коленях выпрашивает нас и наших союзников остановить боевые действия. Ему нужно пополнить запасы. Иначе он войдет в режим "работа из колес", что означает, что используется столько, сколько производится. Этого будет недостаточно,

– заметил Роман Свитан.

Именно поэтому Кремль обращается к своим "партнерам", которые находятся с ним на "весе зла". Речь идет о Китае, Северной Корее, Иране, Беларуси. Эти страны могут помочь Путину с некоторыми позициями в ближайшем будущем.

То, что поставляет КНДР и Иран, не является бесплатным. Россия покупает это за деньги или передачу своих технологий. Также эти страны получили возможность испытывать свое оружия в боевых условиях. Убивая украинцев, они испытывают оружие и так пытаются его улучшить,

– рассказал Свитан.

Как КНДР и Иран помогают России