Зачем Иран и КНДР помогают России: Свитан предположил, какие у них запасы оружия
Для ведения войны Россия нуждается в оружии от своих так называемых "партнеров". В частности, известно о сотрудничестве страны-агрессора с Ираном и Северной Кореей, которые передают ей различные средства.
Эти государства тоже получают свою выгоду от продажи оружия. Такое мнение 24 Каналу выразил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что именно таким образом наживаются автократические режимы.
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Путину нужен перерыв в боевых действиях
Российский диктатор фактически попал в зависимость. Война с Украиной стала затяжной и длится 10 лет. По словам военного эксперта, ни одна страна не может обеспечивать оборонительные и наступательные действия только благодаря собственным ресурсам.
Вероятно, у России закончились запасы на складах по некоторым позициям. Поэтому страна-агрессор испытывает дефицит, который невозможно восполнить, не остановив боевых действий.
Вот почему Владимир Путин в закрытом режиме на коленях выпрашивает нас и наших союзников остановить боевые действия. Ему нужно пополнить запасы. Иначе он войдет в режим "работа из колес", что означает, что используется столько, сколько производится. Этого будет недостаточно,
– заметил Роман Свитан.
Именно поэтому Кремль обращается к своим "партнерам", которые находятся с ним на "весе зла". Речь идет о Китае, Северной Корее, Иране, Беларуси. Эти страны могут помочь Путину с некоторыми позициями в ближайшем будущем.
То, что поставляет КНДР и Иран, не является бесплатным. Россия покупает это за деньги или передачу своих технологий. Также эти страны получили возможность испытывать свое оружия в боевых условиях. Убивая украинцев, они испытывают оружие и так пытаются его улучшить,
– рассказал Свитан.
Как КНДР и Иран помогают России
- В ГУР имеются факты того, что Северная Корея передает России оружие. Речь идет о минах, артиллерийских снарядах, боекомплекте. Следовательно, сотрудничество России и КНДР невозможно отрицать. Также идет сбор данных по поставкам Кремлю баллистических ракет.
- Украина получила предварительные результаты, согласно которым Россия 2 января 2024 года обстреляла Харьков ракетами КНДР. Доказательства появились после проведения научно-технической экспертизы. Также эксперты выясняют происхождение других обломков, в том числе тех, которые были обнаружены на Одесщине.
- Иран и Россия могли договориться о передаче дронов и ракет. В Воздушных силах отметили, что в настоящее время эти факты не подтверждены, но сотрудничество двух стран общеизвестно. Снабжение баллистики станет вызовом для Украины, ведь ее можно сбивать только специальными средствами, как Patriot.