Самый эффективный способ: какое оружие от США сможет уничтожать российскую авиацию

Россияне активно применяют бомбардировки управляемыми авиабомбами при наступлениях на фронте. Однако оружие, способное уничтожить российскую авиацию, существует и может быть предоставлено в рамках пакета помощи Украине от США.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ “Закроем небо Украины” Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что должна быть проведена комплексная работа – с применением самолетов F-16 и зенитно-ракетных комплексов, которые имеют наибольшую дальность применения. Но поскольку американцы не решаются пока дать необходимое вооружение, приходится использовать С-200.

Смотрите также ВСУ смогут остановить наступление России в случае быстрого прибытия помощи США, – ISW

Оружие с большой дальностью

Романенко сказал, что ВМС решили применить ЗРК С-200, ведь он бьет до 300 километров. Он тяжелый и старый, но если все делать профессионально, показывает хорошие результаты.

Чтобы бороться с управляемыми авиационными бомбами, надо сбивать носители или бить по аэродромам. Для аэродромов нужны ATACMS и F-16. Чтобы сбивать вражеские носители в воздухе, нужна авиация и зенитно-ракетные комплексы с большой дальностью,

– отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Воздушные силы готовы эффективно применять предоставленное оружие.

Россияне быстро учатся на ошибках

Романенко отметил, что американцы запрещают применять их ЗРК Patriot над территорией России.

Это изменения. В свое время мы сбили аж 5 летательных аппаратов – вертолетов и самолетов – над ее территорией. Поэтому сейчас мы работаем с нашим "дедушкой" С-200. Его реанимировали, восстановили – и эффективно применили (против российского Ту-22МЗ – 24 Канал),

– сказал он.

Эксперт считает, что эффективно применить предоставленное Украине оружие получается тогда, когда россияне, не продумав, используют свои летательные аппараты. Однако они учатся очень быстро.

Не надо с утра до вечера делать из россиян сплошных дураков. Там есть профессионалы, которые анализируют, чтобы не попасть в такого рода неприятности, как с А-50, потому что они до сих пор не могут восстановить дежурство,

– отметил Игорь Романенко.

По его словам, если Украине предоставят необходимое для защиты неба и земли оружие, оккупанты будут использовать свои стратегические самолеты на больших расстояниях от Украины. А это значит, что они смогут меньше накрывать территорию своими ракетами.

Сбитие российских самолетов