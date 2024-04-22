Зависит от возможностей оружия: куда могут быть направлены стратегические удары Украины

Помощь Украине от США предусматривает вооружение, которое может кардинально изменить ход войны и приблизить Украину к победе над Россией. Однако западные СМИ вроде The Wall Street или Bloomberg пишут, что вряд ли помощь кардинально изменит ситуацию на поле боя, поскольку Украина сможет этим оружием только обороняться и сдерживать атаки оккупантов.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что наступательные действия украинских военных могут быть многоплановыми и разноуровневыми. Все зависит от средств поражения, которых должно быть достаточное количество.

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Куда применить оружие

Роман Свитан подчеркнул, что, имея одну ракету с дальностью 5 тысяч километров, невозможно решить большинство вопросов.

А если у вас есть 5 тысяч ракет с дальностью 100 километров, они могут решить вопрос, выполняя задачу отсечения логистических цепочек противника. Поэтому наступательные операции в этом году можно будет планировать в зависимости от модификаций вооружений, которые нам передадут, и обязательно от их количества,

– отметил военный эксперт.

Он не согласен с теми обозревателями, которые видят только оборонный механизм передачи вооружений, поскольку Украина имеет достаточное количество европейского вооружения для обороны.

Американская помощь – это серьезные цифры. До 50 миллиардов из 60 предоставленных США – это непосредственная помощь именно со средствами поражения, поэтому эти средства могут быть развернуты на наступательное направление, особенно когда появятся самолеты и дальние ракеты, хотя бы даже стокилометровые,

– сказал Свитан.

Он добавил, что в 2023 году не удалось выполнить контрнаступательную операцию именно из-за отсутствия дальних средств поражения, поэтому украинские военные продвинулись максимум на 15 километров.

Задача – Крым

В конце лета есть возможность провести еще одну операцию с общим направлением на Крым, поскольку направления стратегических ударов не изменились.

Все будет зависеть от того, сколько будет самолетов и с какой дальностью будет ракетное вооружение к ним. У нас есть возможность в этом году выполнить такую же задачу в сторону Крыма, как и в прошлом году,

– подытожил летчик-инструктор.

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