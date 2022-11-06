Мобилизация срочников из России на войну: могут ли они изменить ситуацию на линии фронта
В России начался осенний призыв, в рамках которого планируется призвать в ряды оккупантов 120 тысяч срочников. Соответственно это количество россиян демобилизуют и будут склонять к переходу на контрактную службу.
С точки зрения российского командования это достаточно привлекательный ресурс. Однако после понимания, как идет война в Украине, желающих россиян пойти на контрактную службу будет не так много. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт и аналитик Андрей Харук.
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Изменят ли срочники ситуацию на фронте
Впрочем, мы имеем дело с беспросветной глубинкой России, где другого способа "подняться" по социальной лестнице, кроме как пойти на контрактную службу, нет. И этот ресурс страна-агрессор может привлечь.
Решающей роли он (мобилизационный ресурс срочников – 24 канал) количественно не будет играть. А качественно, эти вчерашние срочники, возможно, будут немного лучше в военной обученности, чем принудительно мобилизованные,
– объяснил военный эксперт.
Харук объяснил, изменят ли срочники ситуацию на фронте: смотрите видео
Российская мобилизация провалилась
"Временная" мобилизация, которую объявила страна-агрессор, потерпела провал. Российские мобилизационные структуры не имели ни одного опыта работы, в отличие от украинских, имеющих отлаженную схему. Кроме того, армия должна "переварить" мобилизованных и обеспечить их одеждой и оружием, а также провести хотя бы примитивную подготовку.
Не зря заявление о завершении мобилизации в России совпало с объявлением призыва, потому что параллельно потянуть эти два процесса – мобилизацию и призыв на срочную службу – российские структуры не способны,
– рассказал Харук.
По его словам, в Кремле решили, что призыв на срочную службу является более приоритетным процессом.
Кроме того, страна-агрессорка не смогла набрать в свою армию необходимый ресурс, поэтому решила мобилизовать на войну против Украины и осужденных. Это еще одно свидетельство того, что российская мобилизация провалилась.
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Осенний призыв в России: последние новости
- Россия заявила о завершении мобилизации. Впрочем, уже 1 ноября захватчики объявили осенний призыв. Он продлится до 31 декабря 2022 года и в его рамках планируется призвать 120 тысяч граждан государства-агрессора. По данным росСМИ, это на 7 тысяч меньше, чем годом ранее.
- Однако российский диктатор Владимир Путин не подписывал указ о завершении мобилизации. В Кремле готовятся к тому, чтобы снова отправлять мужчин на войну. Более того, россиянам уже приходят повестки с датами 2023 года.
- Британские разведчики отметили, что осенний призыв усложнит проблемы российских вооруженных сил. По их данным, российская армия и так перегружена, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных в рамках так называемой "частичной" мобилизации.