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Украину на премии "Оскар 2019" представит фильм "Донбасс"

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Украину на премии "Оскар 2019" представит фильм "Донбасс"
Украину на премии "Оскар 2019" представит фильм "Донбасс" / 24 канал

29 августа украинский оскаровский комитет для представления Украины на престижной кинопремии "Оскар" в 2019 году выбрал фильм "Донбасс" (режиссер Сергей Лозница).

За возможность представлять Украину на премии "Оскар 2019" соревновались 6 фильмов – "Врата" (режиссер Владимир Тихий), "Вулкан" (Роман Бондарчук), "Донбасс" (Сергей Лозница), "Киборги" (Ахтем Сеитаблаев), "Когда падают деревья" (Марыся Никитюк) и "Миф" покойного режиссера Леонида Кантора.

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Украинский оскаровский комитет путем голосования выбрал победителем фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.

Сюжет и трейлер фильма "Донбасс"

"Донбасс" – это драматический фильм 2018 года, который создавался в копродукции Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии. Сюжет фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

Оскар 2019: фільм
Кадр из фильма "Донбасс", который номинирован на премию "Оскар 2019"

Персонажи "Донбасса" разыгрывают настоящие сцены из жизни Новороссии, реконструируя сюжеты, которые режиссер нашел в интернете. Здесь и "ополченцы", которые наказывают своих товарищей, уличенных в краже телефона, а у самих горы награбленной техники... Здесь и толпа, издевающаяся над стариком, которого заподозрили в сотрудничестве с украинцами...

Оскар 2019: фільм
Кадр из фильма "Донбасс", который номинирован на премию "Оскар 2019"

Это вторая картина Лозницы, в которой появляются персонажи "русского мира". В документальном фильме "День Победы" (2018) "ночные волки" и другие ура-патриоты с флагами Новороссии и георгиевскими лентами отмечают 9 мая в Берлине. Снимался "Донбасс" в Кривом Роге, над картиной работала большая международная команда, в том числе россияне, но трудно представить, что фильм выйдет в прокат в России.

Оскар 2019: фільм
Кадр из фильма "Донбасс", который номинирован на премию "Оскар 2019"

Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 на 71-м Каннском международном фестивале. Картина "Донбасс" вошла в конкурсную программу "Особый взгляд", в которой главой жюри был знаменитый актер и режиссер Бенисио дель Торо. Именно в этой номинации фильм и одержал свою первую победу.

Премьера в Украине запланирована на 18 октября 2018 года.

Трейлер фильма "Донбасс": смотрите видео

Напомним, 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Объявление всех номинантов состоится почти месяцем ранее – 22 января. В прошлом году лучшим фильмом было выбрано творение испанского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". В общем эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций, однако одержала победу только в четырех.

В 2018 году от Украины выбрали фильм "Уровень черного" Валентина Васяновича, однако картина не попала в короткие списки номинантов.

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Новости культуры Оскар-2019
Источник: 24 Канал
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