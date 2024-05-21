Ослабляет позиции "ястребов": о чем свидетельствуют кадровые перестановки Путина

В России продолжаются кадровые изменения во властной вертикали. Уже видно, что позиции так называемых "ястребов" существенно просели.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что главный вывод из этих кадровых изменений – позиции "ястребов" становятся слабее. Зато на первые места выходят так называемые "технократы".

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Стоит понимать, что "технократы" также поддерживают режим Путина и войну. Но они против слишком радикальных шагов.

Путин ослабляет позиции "ястребов". Усиливают позиции так называемых "технократов". Это те, кто выступают против повышения градуса напряжения и эскалации. Что-то вроде: "Да, воюем. Но давайте ограничиваться нынешним уровнем",

– считает Галлямов.

Путин понимает, что система не настолько прочна

Как отметил Галлямов, "ястребы" во главе с бывшим секретарем Совбеза Николаем Патрушевым выступали за привлечение еще больших ресурсов на войну против Украины. Это все могло дойти до того, чтобы все-все ресурсы привлекли на боевые действия.

Вероятно, Путин осознал, что режим не настолько прочный, как ему казалось раньше. Он постепенно идет ко дну.

Думаю, что Путин увидел, что система не такая крепкая. И есть риск довести ее до коллапса. Поэтому он переходит сейчас в такой режим энергосбережения. Видит, что ресурсов нужно будет больше, чем изначально казалось. Санкции действуют. А Китай оказался не таким "братом", как надеялись,

– сказал Галлямов.

Ситуация в России: кратко