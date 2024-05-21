Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що головний висновок з цих кадрових змін – позиції "яструбів" стають слабшими. Натомість на перші місця виходять так звані "технократи".

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Варто розуміти, що "технократи" також підтримують режим Путіна та війну. Але вони проти аж надто радикальних кроків.

Путін послаблює позиції "яструбів". Посилюють позиції так званих "технократів". Це ті, хто виступають проти підвищення градуса напруги та ескалації. Щось на кшталт: "Так, воюємо. Але давайте обмежуватися теперішнім рівнем",

– вважає Галлямов.

Путін розуміє, що система не настільки міцна

Як наголосив Галлямов, "яструби" на чолі з колишнім секретарем Радбезу Ніколаєм Патрушевим виступали за залучення ще більших ресурсів на війну проти України. Це все могло дійти до того, аби усі-усі ресурси залучили на бойові дії.

Ймовірно, Путін усвідомив, що режим не настільки міцний, як йому здавалося раніше. Він поступово йде до дна.

Думаю, що Путін побачив, що система не така міцна. І є ризик довести її до колапсу. Тому він переходить зараз в такий режим енергоощадження. Бачить, що ресурсів потрібно буде більше, ніж спочатку здавалося. Санкції діють. А Китай виявився не таким "братом", як сподівалися,

– сказав Галлямов.

Ситуація в Росії: коротко