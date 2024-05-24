Председатели ОСМД получили полномочия вручать повестки, – постановление Кабмина

24 мая 2024, 10:31
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Постановление Кабмина

Украина продолжает менять свой подход к мобилизации. Отныне, повестки смогут вручать председатели правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Представители ОСМД, уполномоченные вручать повестки, имеют право осуществлять оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе специально организованных групп оповещения. Соответствующее изменение утверждено постановлением №560 Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года.

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Как будет происходить процесс вручения повестки

Группы оповещения для вручения повесток резервистам и военнообязанным могут включать руководителей учреждений, ФЛП, которые занимаются управлением многоквартирными домами, или председателей правления ОСМД.

В соответствии с постановлением Кабмина, процесс формирования таких групп вручения повесток регулируется приказом руководителя местного ТЦК, который должен быть издан не позднее, чем за день до проведения соответствующих мероприятий. В этом приказе определяется порядок привлечения руководителей указанных учреждений и организаций в группы оповещения.

Также в приказе начальника ТЦК должно быть указано:

  • маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади);
  • старшие групп оповещения из числа представителей ТЦК;
  • предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;
  • время и сроки проведения оповещения;
Обратите внимание! Оповещение граждан, представителями, уполномоченных выдавать повестки может происходить как единолично, так и в составе групп оповещения.

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Автор: Ярослав Погончук