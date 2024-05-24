Председатели ОСМД получили полномочия вручать повестки, – постановление Кабмина
Источник:Постановление Кабмина
Украина продолжает менять свой подход к мобилизации. Отныне, повестки смогут вручать председатели правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Представители ОСМД, уполномоченные вручать повестки, имеют право осуществлять оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе специально организованных групп оповещения. Соответствующее изменение утверждено постановлением №560 Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года.
Смотрите также Сейчас можно забронировать не более 50% работников: планирует ли Кабмин уменьшить этот процент
Как будет происходить процесс вручения повестки
Группы оповещения для вручения повесток резервистам и военнообязанным могут включать руководителей учреждений, ФЛП, которые занимаются управлением многоквартирными домами, или председателей правления ОСМД.
В соответствии с постановлением Кабмина, процесс формирования таких групп вручения повесток регулируется приказом руководителя местного ТЦК, который должен быть издан не позднее, чем за день до проведения соответствующих мероприятий. В этом приказе определяется порядок привлечения руководителей указанных учреждений и организаций в группы оповещения.
Также в приказе начальника ТЦК должно быть указано:
- маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади);
- старшие групп оповещения из числа представителей ТЦК;
- предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;
- время и сроки проведения оповещения;
Мобилизация в Украине: последние новости
- Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что если военнообязанный находится в розыске за уклонение от военной службы, его направит в военкомат.
- В Минобороны рассказали, что свои учетные данные через приложение Резерв+ уже обновили более 800 тысяч украинцев. В частности, там отметили, что цифры превысили ожидания.
- По мнению Михаила Подоляка процесс мобилизации должен улучшиться. Он отмечает, что это стало возможным благодаря поступлению помощи от союзников.