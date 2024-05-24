Председатели ОСМД получили полномочия вручать повестки, – постановление Кабмина

Украина продолжает менять свой подход к мобилизации. Отныне, повестки смогут вручать председатели правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Представители ОСМД, уполномоченные вручать повестки, имеют право осуществлять оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе специально организованных групп оповещения. Соответствующее изменение утверждено постановлением №560 Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года.

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Как будет происходить процесс вручения повестки

Группы оповещения для вручения повесток резервистам и военнообязанным могут включать руководителей учреждений, ФЛП, которые занимаются управлением многоквартирными домами, или председателей правления ОСМД.

В соответствии с постановлением Кабмина, процесс формирования таких групп вручения повесток регулируется приказом руководителя местного ТЦК, который должен быть издан не позднее, чем за день до проведения соответствующих мероприятий. В этом приказе определяется порядок привлечения руководителей указанных учреждений и организаций в группы оповещения.

Также в приказе начальника ТЦК должно быть указано:

маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади);

старшие групп оповещения из числа представителей ТЦК;

предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;

время и сроки проведения оповещения;

Мобилизация в Украине: последние новости

Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что если военнообязанный находится в розыске за уклонение от военной службы, его направит в военкомат.

В Минобороны рассказали, что свои учетные данные через приложение Резерв+ уже обновили более 800 тысяч украинцев. В частности, там отметили, что цифры превысили ожидания.

По мнению Михаила Подоляка процесс мобилизации должен улучшиться. Он отмечает, что это стало возможным благодаря поступлению помощи от союзников.

Оповещение граждан, представителями, уполномоченных выдавать повестки может происходить как единолично, так и в составе групп оповещения.