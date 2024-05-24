Представники ОСББ, що уповноважені вручати повістки, мають право здійснювати оповіщення громадян як самостійно, так і у складі спеціально організованих груп оповіщення. Відповідна зміна затверджена постановою №560 Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року.

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Як буде відбуватиметься процес вручення повістки

Групи оповіщення для вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним можуть включати керівників установ, ФОПів, які займаються управлінням багатоквартирними будинками, або голів правління ОСББ.

Відповідно до постанови Кабміну, процес формування таких груп вручення повісток регулюється наказом керівника місцевого ТЦК, який має бути виданий не пізніше, ніж за день до проведення відповідних заходів. У цьому наказі визначається порядок залучення керівників зазначених установ і організацій до груп оповіщення.

Також у наказі начальника ТЦК повинно бути зазначено:

маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

старші груп оповіщення з-поміж представників ТЦК;

підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

час та строки проведення оповіщення;

Зверніть увагу! Оповіщення громадян, представниками, що уповноважені видавати повістки може відбуватися як одноосібно, так і у складі груп оповіщення.

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