Основатель NEXTA Степан Путило попросил Польшу усилить его охрану

Степан Путило – коллега задержанного Романа Протасевича – волнуется за свою жизнь. Он получает многочисленные угрозы, а потому попросил власти Польши усилить его охрану.

Об этом Путило заявил во время пресс-конференции в Варшаве. Добавил, что угрожают также его окружению и сторонникам.

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Также молодой человек отметил, что на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо оказать беспрецедентное давление.

Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы,

– отметил Путило.

Он просит, чтобы к Беларуси применили экономическую, политическую и транспортную блокировки. Путило надеется, что именно такое давление поможет освободить Протасевича.

Скандальное задержание в Беларуси: что известно

Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку после сообщения о заминировании. Информация оказалась фейком.

Протасевичу грозит до 15 лет заключения. Против него завели несколько уголовных дел.

Появилось видеопризнание и Протасевича, и его девушки Сапеги. В сети обсуждают кадры и высказывают предположение, что их могли заставить это сказать.

Отец Протасевича уверен, что у его сына на видео сломанный нос и выбитые зубы – все из-за предполагаемых пыток со стороны силовиков.

. Также в пресс-конференции приняли участие отец и мать Романа Протасевича. Они обратились к лидерам Евросоюза и США с просьбой помочь в сложной ситуации.