Основная цель – Киев: Россия атаковала Украину баллистикой, ракетами и более чем 350 дронами

Россияне запустили по Украине 368 дронов, из которых ПВО смогла сбить большинство. Воздушное нападение было нацелено на Киев и область, где обломки БпЛА падали на 25 локациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Стрелковое оружие не достает до "Шахедов": как Россия изменила тактику дроновых атак

Как отработала ПВО 23 июня

Защитники неба сбили с 20:00 22 июня сбили с 20:00 22 июня 354 воздушные цели врага. Среди вооружения, которое россияне запустили по Украине было:

352 ударных БпЛА типа "Шахед" (до 160 штук) и беспилотников-имитаторов различных типов. Дроны летели из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска Брянска;

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской области;

5 крылатых ракет Искандер-К, запущенных из Курска.

Благодаря силам авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп 146 вражеских "Шахедов" и БпЛА других типов сбиты огневыми средствами, а 193 – локально потеряны или подавлены РЭБ.

Также цели не достигли 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и удалось сбить 5 ракет Искандер-К.

Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области,

– говорится в сообщении военных.

Сбиты цели на утро 23 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Напомним, по состоянию на 09:20 в результате атаки по Киеву погибли 6 человек. Известно о 15 пострадавших. Вражеское вооружение снова разрушило дом в столице. На месте продолжается разбор завалов.