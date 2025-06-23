Основная цель – Киев: Россия атаковала Украину баллистикой, ракетами и более чем 350 дронами
- Российская армия запустила по Украине 368 дронов и ракет, из которых ПВО сбила 354 цели, включая 146 "Шахед".
- Зафиксировано 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и пять крылатых ракет Искандер-К, часть из которых удалось сбить.
Россияне запустили по Украине 368 дронов, из которых ПВО смогла сбить большинство. Воздушное нападение было нацелено на Киев и область, где обломки БпЛА падали на 25 локациях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Как отработала ПВО 23 июня
Защитники неба сбили с 20:00 22 июня сбили с 20:00 22 июня 354 воздушные цели врага. Среди вооружения, которое россияне запустили по Украине было:
- 352 ударных БпЛА типа "Шахед" (до 160 штук) и беспилотников-имитаторов различных типов. Дроны летели из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска Брянска;
- 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской области;
- 5 крылатых ракет Искандер-К, запущенных из Курска.
Благодаря силам авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп 146 вражеских "Шахедов" и БпЛА других типов сбиты огневыми средствами, а 193 – локально потеряны или подавлены РЭБ.
Также цели не достигли 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и удалось сбить 5 ракет Искандер-К.
Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области,
– говорится в сообщении военных.
Сбиты цели на утро 23 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Напомним, по состоянию на 09:20 в результате атаки по Киеву погибли 6 человек. Известно о 15 пострадавших. Вражеское вооружение снова разрушило дом в столице. На месте продолжается разбор завалов.