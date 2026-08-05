Основной удар пришелся на Киевскую область: сколько было попаданий и как сработала ПВО

В ночь на 5 августа Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники различных типов. Основным направлением вражеского удара стала Киевская область, где зафиксировано наибольшее количество последствий атаки.

Об этом сообщают в Военно-воздушных силах ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

В ночь на 5 августа российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Враг применил противокорабельные ракеты, баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась еще вечером 4 августа – около 18:00. Всего противник применил 4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс", 24 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также 115 ударных БПЛА.

Россия запускала ракеты с территории Курской, Ростовской и Брянской областей, а также с временно оккупированных территорий. Беспилотники противник направлял с нескольких направлений – в частности, из Курска, Миллерово, Орла, оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Основным направлением российской атаки стала Киевская область. Именно на этом направлении была сосредоточена значительная часть вражеских средств воздушного нападения.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 98 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Дроны были сбиты на севере, юге и востоке Украины.

В то же время полностью отразить атаку не удалось. Воздушные силы сообщили о попаданиях ракет и 17 ударных беспилотников в 26 точках. Также зафиксировано падение обломков сбитых целей еще в шести местах.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается, а в украинском воздушном пространстве еще остаются вражеские беспилотники. Граждан призвали соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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Напомним, в Киеве из-за российского удара возникли пожары и разрушения в нескольких районах города – Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском. По данным ГСЧС, в столице в результате атаки погиб один человек, еще 26 человек получили ранения. Спасатели ликвидировали пожары, вызванные обстрелом, однако аварийно-спасательные работы на отдельных участках продолжаются.

Киевские городские власти также сообщали о повреждении гражданской инфраструктуры, складских и нежилых помещений, а также о работе экстренных служб на местах попаданий. Кроме того, во всех районах Киева зафиксированы повышенные показатели концентрации вредных веществ из-за последствий вражеских атак. Жителям рекомендуют оставаться дома и не открывать окна из-за критического ухудшения качества воздуха.