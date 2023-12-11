Основным будет F-16, – летчик-инструктор сказал, зачем Украине еще и самолеты F-18 и Gripen

Украине необходима авиация для того, чтобы отогнать россиян и контролировать всю линию фронта. Долгое время военно-политическое руководство страны убеждало партнеров в передаче воздушным силам ВСУ истребителей F-16.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки и теперь союзники обсуждают возможную передачу и других видов самолетов, включая F-18 и Gripen. Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, настолько важное для Украины получение этих машин.

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Какие преимущества Gripen

Военный эксперт предположил, что в 2024 году Украина может получить Gripen. Украинские пилоты уже летали на таких самолетах.

Этот самолет может стать для Воздушных сил ВСУ одним из дополнительных типов, ведь основным будет истребитель F-16. Украинская авиация может иметь в арсенале 2 – 3 типа самолетов и Gripen станет хорошим дополнением.

– отметил Свитан.

Gripen имеют простое комплектование. Хороший самолет с 9 точками подвески. Он способен выполнять боевые задания практически на всех условиях полета и видах летной подготовки. А также использует практически все вооружения НАТО.

Чем особенный F-18

Украине, вероятно, могут передать примерно 40 самолетов F-18 "Hornet". По словам военного эксперта, если рассматривать самолеты, то оптимальный вариант – это укомплектование бригады.

Трехескадрильная бригада – 40 самолетов. 12 самолетов – 1 эскадрилья, 36 – 3 эскадрилья и звено управления – 4 самолета. Если у Украины будет 40 самолетов Gripen и F-18, то одну из бригад мы сможем перенаправить на обучение и сопровождение. Потому что самолеты это не один-два дня. Авиация такого уровня на десятки лет,

– сказал Свитан.

F-18 – это палубный многоцелевой истребитель. Его авионика подходит для работы по надводным наземным целям. С точки зрения применения F-18 очень хороший штурмовик как раз для того, чтобы выполнять задачи по уничтожению россиян на земле.

Авионика – совокупное название всех электронных систем, разработанных для использования на летательных аппаратах, искусственных спутниках и пилотируемых средствах космонавтики.

"F-18 своей авионикой может прикрыть небо. Gripen лучше применять для перехвата воздушных целей. Он достаточно верткий, а схема "утка", то есть переднее управление, дает возможность выполнять воздушное сражение, отслеживая ракеты и беспилотники в воздухе", – добавил летчик-инструктор.

Gripen можно применять в режиме ПВО, F-18 – бомбардировщика и штурмовика, а F-16 – это уже перехватчик-истребитель.

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