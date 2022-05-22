Остались бюрократические и технические моменты, – Зеленский о членстве Украины в ЕС

По ценностям и взглядам Украина давно является частью Европы. Однако, чтобы получить статус члена Европейского Союза, необходимо урегулировать некоторые бюрократические и технические моменты.

Это подчеркнул Владимир Зеленский во время брифинга с польским президентом Анджеем Дудой, информирует 24 канал. Он добавил, что Украина ожидает получения статуса кандидата в члены Европейского Союза в июне этого года.

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Украина уже давно в Европейском Союзе

Зеленский отметил, что Украина уже неоднократно доказала, что является частью Европы.

Мы все равно мыслим, все равно верим и защищаем нашу свободу и независимость. Но есть бюрократические, технические вещи, и на этом пути нам нужны мощные послы,

– отметил президент Украины.

Он добавил, что Польша как раз является одной из тех стран, которые могут стать надежными партнерами на международной арене.

"Польша сегодня играет важную роль в продвижении Украины к членству в Европейском Союзе, ведь как никто понимает, что наша страна давно является частью Европы", - подчеркнул он.

Кроме того, президент добавил, что Украина ожидает получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне. Ранее такой же прогноз озвучил Андрей Ермак.

Вступление Украины в ЕС: главное

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает , что процесс вступления Украины в ЕС будет не слишком быстрым. По его прогнозам, Украина станет полноправным членом ЕС через 15 – 20 лет.

Другую цифру называет проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский. По его словам, вступление Украины в ЕС может состояться через 3 года.

В то же время президент Франции продвигает идею нового европейского сообщества. Он стремится создать "Европейское политическое сообщество", которое станет дополнением к ЕС, но не будет его альтернативой. Именно в этом проекте Макрон предлагает место Украине.

На заявление лидера Франции отреагировал Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украине не нужны суррогаты статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Они только оскорбляют украинский народ.

Напомним – уже в июне Еврокомиссия должна дать свой ответ о вступлении Украины в ЕС. Ожидается, что мы получим статус кандидата на вступление, но о полноправном членстве пока речь не идет. В частности, Европа опасается, что война на территории Украины может затянуться, а ЕС придется нести ответственность за экономическую ситуацию в послевоенном государстве.

Интересно – полная версия брифинга Зеленского и Дуды: смотрите видео