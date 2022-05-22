На цьому наголосив Володимир Зеленський під час брифінгу із польським президентом Анджеєм Дудою, інформує 24 канал. Він додав, що Україна очікує на набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу у червні цього року.

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Україна вже давно у Європейському Союзі

Зеленський зазначив, що Україна вже неодноразово доказала, що є частиною Європи.

Ми однаково мислимо, однаково віримо й захищаємо нашу свободу та незалежність. Але є бюрократичні, технічні речі, і на цьому шляху нам потрібні потужні амбасадори,

– зазначив президент України.

Він додав, що Польща якраз і є однією з тих країн, які можуть стати надійними партнерами на міжнародній арені.

"Польща сьогодні відіграє важливу роль у просуванні України до членства у Європейському Союзі, адже як ніхто розуміє, що наша країна давно є частиною Європи", – наголосив він.

Крім того, президент додав, що Україна очікує отримати статус кандидата в члени ЄС вже у червні. Раніше такий же прогноз озвучив Андрій Єрмак.

Вступ України до ЄС: головне

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС буде не надто швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через 15 – 20 років.

Іншу цифру називає проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський. За його словами, вступ України в ЄС може відбутися за 3 роки.

Водночас президент Франції просуває ідею нової європейської спільноти. Він прагне створити "Європейське політичне співтовариство", яке стане доповненням до ЄС, але не буде його альтернативою. Саме в цьому проєкті Макрон пропонує місце Україні.

На заяву лідера Франції відреагував Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україні не потрібні сурогати статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Вони лише ображають український народ.

Нагадаємо – вже в червні Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у ЄС. Очікується, що ми отримаємо статус кандидата на вступ, але про повноправне членство наразі не йдеться. Зокрема, Європа боїться, що війна на території України може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

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