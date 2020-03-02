Останется ли Гончарук премьером: мнение Арахамии

Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что действующий премьер Алексей Гончарук останется на своей позиции. Слухи об увольнении действующего главы правительства начали распространяться в последнее время.

Как заметил Арахамия в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", сегодня на должность премьер-министра не рассматривают никаких кандидатур.

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На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур,

– отметил нардеп.

Относительно того, останется ли на посту премьер-министр Гончарук, Арахамия высказал мнение, что да.

"По крайней мере, пока никакие такие заявления не поступали", – подытожил Арахамия.

К слову, ранее Алексей Гончарук также заявлял, что не писал никаких новых заявлений об отставке. Такую же информацию обнародовал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ведь премьер-министра назначает или увольняет Верховная Рада по представлению украинского президента.

Правда, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский подчеркивал, что сейчас внутри "Слуги народа" рассматривают одного потенциального кандидата на должность премьер-министра. И им является недавно назначенный вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этот вопрос планируют обсудить во время запланированного на 3 марта заседания фракции. Нардеп отметил, что кадровые изменения в правительстве и отставка нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука – актуальный вопрос.

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Возможная отставка Алексея Гочарука: коротко

Украинские СМИ распространили информацию, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Причина – постоянное сообщение о поиске ему замены и отсутствие реакции со стороны Владимира Зеленского. Журналисты, со своей стороны, называют главными претендентами, которые могли бы его изменить, Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.



Кто может заменить Гончарука на посту премьера / Инфографика 24 канала

Кроме того, в изданиях пишут, что во время внеочередного заседания Рады, которое созвал президент, должны рассмотреть кадровые изменения в таких Министертсва и ведомствах:

Министерство иностранных дел;

Министерство здравоохранения;

Министерство социальной политики;

Офис прокурора;

Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

В то же время депутаты могут рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по промышленности.

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