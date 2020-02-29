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      Претендует ли Витренко на должность премьер-министра: комментарий директора "Нафтогаза"

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      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин. Также украинский функционер убеждает, что в вероятных правительствах Тигипко и Хорошковского он работать не собирается.

      Работа в Кабмине

      Как подчеркнул в фейсбуке Витренко, с ним не было никаких разговоров про должность министра ни в правительстве Тигипко, ни в правительстве Хорошковского.

      Именно Тигипко и Хорошковский, по версии СМИ, являются главными претендентами на кресло премьера вместо Гончарука.

      "Спекуляции вокруг этого походят на достаточно грязную "технологию" – использовать отдельные фамилии с положительным имиджем, чтобы что-то легитимизировать или продать. Это помогает повлиять на восприятие политических процессов. Так уже было летом прошлого года", – отметил Витренко.

      В то же время он заверил, что не собирается работать в действующем правительстве Гончарука. То же самое касается и вышеупомянутых правительств Тигипко и Хорошковского.

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      Премьерство

      Витренко назвал спекуляцией информацию о том, что он может возглавить правительство и вроде на этом посту его хочет видеть олигарх Игорь Коломойский. Что касается последнего, то он, по словам Витренко, об этом публично говорил еще летом 2019 года.

      Во-первых, давайте смотреть правде в глаза. Если бы Коломойский действительно хотел видеть меня премьер-министром, то он, видимо, об этом публично не заявлял. Он у нас – не лидер общественного мнения, который именно через свою публичную позицию влияет на власть. Ни у кого же нет в этом сомнения? Во-вторых, я никогда в жизни с Коломойским о премьерство не говорил. Вот вы бы "ставили своего премьера", ни разу с ним это не обсудив?
      – отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

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      Работа на известного американского финансиста и мецената Джорджа Сороса

      Витренко утверждает, что никогда не получал от Сороса никаких грантов, никак финансово от него не зависит и ни в какие такие группы не входит.

      Некоторые политики и СМИ называют представителей действующего правительства Гончарука "соросятамы". Потому что якобы те учились на гранты от Сороса в мировых университетах. А на самом деле их профпригодность якобы низкая.

      "Но мы с Соросом – персонально знакомы, в свое время много раз встречались, обсуждали разные темы: от глобальных финансовых рынков до реформ в Украине. Никогда этого не скрывал и не вижу в этом ничего плохого", – добавил чиновник.

      Также, чтобы расставить все точки над "і", он заявил, что имеет настоящий диплом лучшей бизнес-школы мира и почти 25 лет опыта работы в бизнесе, в частности в ведущих международных компаниях и банках.

      В 2004 году Витренко закончил международную бизнес-школу INSEAD (Франция и Сингапур) по направлению "Деловое администрирование".

      Но да, я действительно активно поддерживаю европейский выбор украинского народа, а не российский вектор. Я действительно активно выступаю за развитие конкуренции, в отличие от предоставления преференций отдельным олигархам. Например, не на словах, а на практике создавал конкурентный оптовый рынок газа в Украине и интегрировал его с европейским рынком, что было в интересах Украины и вопреки интересам олигарха Фирташа,
      – подытожил Витренко.

      Кстати: Витренко требует выплатить ему премию или разделить ее между всеми украинцами

      Предполагаемая отставка Гончарука и кадровые изменения в правительстве: что следует знать

      • Ряд СМИ со ссылкой на источники с начала недели писали о том, что президент Зеленский начал рассматривать кандидатов на замену премьеру Гончаруку.
      • Как вероятную альтернативу часто вспоминали Сергея Тигипко (который, к слову, подпадает под действие закона о люстрации). Также в СМИ фигурируют имена Валерия Хорошковского, Юрия Витренко и Арсена Авакова.
      • Гончарук заявил, что скептически относится к таким слухам. Однако не отрицал, что Кабмин ожидает усиление – советниками "или людьми на определенных должностях".
      • 28 февраля стало известно, что президент Зеленский на среду, 4 марта, созывает внеочередное заседание парламента. Кроме нескольких законопроектов, на повестке дня будет и вопрос Кабмина и отчет о деятельности правоохранительных органов

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      Кто может заменить Гончарука на посту премьера / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Джордж Сорос Игорь Коломойский Кабинет Министров Украины Юрий Витренко
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