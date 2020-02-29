Чи претендує Вітренко на посаду прем'єр-міністра: коментар директора "Нафтогазу"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін. Також український функціонер переконує, що в імовірних урядах Тігіпка та Хорошковського він працювати не збирається.

Робота у Кабміні

Як підкреслив у фейсбуці Вітренко, з ним не було жодних розмов щодо посади міністра ні в уряді Тігіпка, ні в уряді Хорошковського

Саме Тігіпко та Хорошковський, за версією ЗМІ, є головними претендентами на крісло прем’єра, замість Гончарука.

"Спекуляції навколо цього є схожими на достатньо брудну "технологію" — використати окремі прізвища з позитивним іміджем, аби щось легітимізувати чи продати. Це допомагає вплинути на сприйняття політичних процесів. Так уже було влітку минулого року", – зауважив Вітренко.

Водночас він запевнив, що не збирається працювати в чинному уряді Гончарука. Те ж саме стосується і вищезазначених урядів Тігіпка та Хорошковського.

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Прем’єрство

Вітренко назвав спекуляцією інформацію щодо того, що він може очолити уряд і начебто на цій посаді його хоче бачити олігарх Ігор Коломойський. Щодо останнього, то він, за словами Вітренка, про це публічно говорив ще влітку 2019 року.

По-перше, давайте дивитися правді в очі. Якби Коломойський справді хотів бачити мене прем’єр-міністром, то він, мабуть, про це публічно не заявляв. Він же у нас – не лідер суспільної думки, який саме через свою публічну позицію впливає на владу. Ні в кого ж немає в цьому сумніву? По-друге, я ніколи в житті з Коломойським про прем’єрство не говорив. От ви би "ставили свого прем’єра", жодного разу з ним це не обговоривши?

– наголосив виконавчий директор "Нафтогаз".

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Робота на відомого американського фінансиста та мецената Джорджа Сороса

Вітренко переконує, що ніколи не отримував Сороса жодних грантів, ніяк фінансово від нього не залежить і до жодних таких груп не входить.

Деякі політики та ЗМІ називають представників чинного уряду Гончарука "соросятами". Бо нібито ті вчилися на гранти від Сороса у світових університетах. А насправді їхня профпридатність нібито є низькою.

"Але ми з Соросом – персонально знайомі, свого часу багато разів зустрічалися, обговорювали різні теми: від глобальних фінансових ринків до реформ в Україні. Ніколи цього не приховував і не бачу в цьому нічого поганого", – додав чиновник.

Також, аби розставити всі крапки над "і", він заявив, що має справжній диплом найкращої бізнес-школи світу та майже 25 років успішного досвіду роботи в бізнесі, зокрема в провідних міжнародних компаніях і банках.

У 2004 році Вітренко закінчив міжнародну бізнес-школу INSEAD (Франція та Сингапур) за напрямком "Ділове адміністрування".

Але так, я дійсно активно підтримую європейський вибір українського народу, а не російський вектор. Я дійсно активно виступаю за розвиток конкуренції, на відміну від надання преференцій окремим олігархам. Наприклад, не на словах, а на практиці створював конкурентний оптовий ринок газу в Україні та інтегрував його з європейським ринком, що було в інтересах України, та всупереч інтересам олігарха Фірташа,

– підсумував Вітренко.

До речі Вітренко вимагає виплатити йому премію або розділити її між всіма українцями

Ймовірна відставка Гончарука та кадрові зміни в уряді: що слід знати

Низка ЗМІ з посиланням на джерела з початку тижня писали про те, що президент Зеленський почав розглядати кандидатів на заміну прем'єру Гончаруку.

Як ймовірну альтернативу часто згадували Сергія Тігіпка (який, до слова, підпадає під дію закону про люстрацію). Також у ЗМІ фігурують імена Валерія Хорошковського, Юрія Вітренка та Арсена Авакова

Гончарук заявив, що скептично ставиться до таких чуток. Однак не заперечив, що Кабмін чекає на підсилення – радниками "або людьми на певних посадах".

– радниками "або людьми на певних посадах". 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський на середу, 4 березня, скликає позачергове засідання парламенту. Окрім кількох законопроєктів, на порядку денному буде й питання Кабміну та звіт про діяльність правоохоронних органів

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Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра / Інфографіка 24 каналу