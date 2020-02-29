Чи претендує Вітренко на посаду прем'єр-міністра: коментар директора "Нафтогазу"
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін. Також український функціонер переконує, що в імовірних урядах Тігіпка та Хорошковського він працювати не збирається.
Робота у Кабміні
Як підкреслив у фейсбуці Вітренко, з ним не було жодних розмов щодо посади міністра ні в уряді Тігіпка, ні в уряді Хорошковського
Саме Тігіпко та Хорошковський, за версією ЗМІ, є головними претендентами на крісло прем’єра, замість Гончарука.
"Спекуляції навколо цього є схожими на достатньо брудну "технологію" — використати окремі прізвища з позитивним іміджем, аби щось легітимізувати чи продати. Це допомагає вплинути на сприйняття політичних процесів. Так уже було влітку минулого року", – зауважив Вітренко.
Водночас він запевнив, що не збирається працювати в чинному уряді Гончарука. Те ж саме стосується і вищезазначених урядів Тігіпка та Хорошковського.
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Прем’єрство
Вітренко назвав спекуляцією інформацію щодо того, що він може очолити уряд і начебто на цій посаді його хоче бачити олігарх Ігор Коломойський. Щодо останнього, то він, за словами Вітренка, про це публічно говорив ще влітку 2019 року.
По-перше, давайте дивитися правді в очі. Якби Коломойський справді хотів бачити мене прем’єр-міністром, то він, мабуть, про це публічно не заявляв. Він же у нас – не лідер суспільної думки, який саме через свою публічну позицію впливає на владу. Ні в кого ж немає в цьому сумніву? По-друге, я ніколи в житті з Коломойським про прем’єрство не говорив. От ви би "ставили свого прем’єра", жодного разу з ним це не обговоривши?
– наголосив виконавчий директор "Нафтогаз".
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Робота на відомого американського фінансиста та мецената Джорджа Сороса
Вітренко переконує, що ніколи не отримував Сороса жодних грантів, ніяк фінансово від нього не залежить і до жодних таких груп не входить.
Деякі політики та ЗМІ називають представників чинного уряду Гончарука "соросятами". Бо нібито ті вчилися на гранти від Сороса у світових університетах. А насправді їхня профпридатність нібито є низькою.
"Але ми з Соросом – персонально знайомі, свого часу багато разів зустрічалися, обговорювали різні теми: від глобальних фінансових ринків до реформ в Україні. Ніколи цього не приховував і не бачу в цьому нічого поганого", – додав чиновник.
Також, аби розставити всі крапки над "і", він заявив, що має справжній диплом найкращої бізнес-школи світу та майже 25 років успішного досвіду роботи в бізнесі, зокрема в провідних міжнародних компаніях і банках.
У 2004 році Вітренко закінчив міжнародну бізнес-школу INSEAD (Франція та Сингапур) за напрямком "Ділове адміністрування".
Але так, я дійсно активно підтримую європейський вибір українського народу, а не російський вектор. Я дійсно активно виступаю за розвиток конкуренції, на відміну від надання преференцій окремим олігархам. Наприклад, не на словах, а на практиці створював конкурентний оптовий ринок газу в Україні та інтегрував його з європейським ринком, що було в інтересах України, та всупереч інтересам олігарха Фірташа,
– підсумував Вітренко.
До речі Вітренко вимагає виплатити йому премію або розділити її між всіма українцями
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- Низка ЗМІ з посиланням на джерела з початку тижня писали про те, що президент Зеленський почав розглядати кандидатів на заміну прем'єру Гончаруку.
- Як ймовірну альтернативу часто згадували Сергія Тігіпка (який, до слова, підпадає під дію закону про люстрацію). Також у ЗМІ фігурують імена Валерія Хорошковського, Юрія Вітренка та Арсена Авакова
- Гончарук заявив, що скептично ставиться до таких чуток. Однак не заперечив, що Кабмін чекає на підсилення – радниками "або людьми на певних посадах".
- 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський на середу, 4 березня, скликає позачергове засідання парламенту. Окрім кількох законопроєктів, на порядку денному буде й питання Кабміну та звіт про діяльність правоохоронних органів
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Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра / Інфографіка 24 каналу