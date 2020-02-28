Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука: інфографіка

Українці почали гірше ставитися до дій уряду, а також до прем’єра Олексія Гончарука. У низці ЗМІ з’явилась інформація, що на місце Гончарука вже обрана кандидатура. Хто може стати новим прем’єром України – читайте детальніше про кандидатів у нашому матеріалі.

Олексій Гончарук заявив, що заяву про відставку не писав і не говорив про це із президентом. Але ЗМІ поширили інформацію, що на крісло прем'єра вже обрані кілька кандидатів, один із них – мільйонер і ексміністр часів Януковича Сергій Тігіпко.

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Що відомо про Сергія Тігіпка?

Сергій Тігіпко – український бізнесмен, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000–2005), партії "Сильна Україна" (2009–2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.

Детальніше про біографію: Що відомо про Сергія Тігіпка: Мільйонні статки і голосування за диктаторські закони

Тігіпко був віцепрем'єром при Павлі Лазаренку у 1997 році і пробув на посаді два роки, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка. Також він підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році працював заступником голови "Партії регіонів".



Сергій Тігіпко був одним із тих депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня у 2014 році.

Валерій Хорошковській – хто він та що про нього відомо?

Наступний імовірний кандидат – Валерій Хорошковській. Хорошковській – український політик і бізнесмен, який виїхав з України у 2012 році. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору", Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

До теми: Хто може стати новим прем'єр-міністром: думка експертів

У серпні 2011 року Валерію Хорошковському присвоїли військов звання Генерал армії. Це викликало гучний резонанс у суспільстві оскільки з повноцінною службою у силових структурах Хорошковський пов'язаний не був і офіцерських звань не мав.

Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

Що відомо про Арсена Авакова?

Аваков – український політичний і громадський діяч вірменського походження, народний депутат України 7-го, 8-го і 9-го скликань. В.о. міністра внутрішніх справ України з 22 лютого 2014, міністр внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 та залишений на другий термін 29 серпня 2019-го року.

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Голова Харківської облдержадміністрації (4 лютого 2005 – лютий 2010), колишній депутат Харківської облради.

Член РНБО з 25 травня 2007 по 21 січня 2008, Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 з футболу з 24 квітня до 8 травня 2007 року, Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Заслужений економіст України. За даними журналу "Фокус" на 2012 рік, займав 70-те місце у списку найбагатших людей України зі статками у 189,0 мільйонів доларів. Член партії "Народний фронт", голова її Харківської обласної організації.

У 2015 році почалася системна реформа по переатестації, очищенні кадрів, і набору нових людей, але вона не була доведена до кінця. У провалі реформи активісти звинувачують Арсена Авакова.

Нещодавно активісти вимагають негайної відставки Авакова і назвали такі основні його провали у роботі МВС за 6 років:

саботаж реформи поліції, збереження старих "ментовських" кадрів;

відсутність нормальних розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів;

практика пошуку "стрілочників" замість роботи над розкриттям справ;

покривання злочинів, скоєних поліцейськими;

корупційні скандали.

Найменш імовірний варіант на крісло прем'єра – хто він?

Юрій Вітренко – виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" та гендиректор інвестиційної компанії "ЕйВайЕй кепітал". Вітренко виступає за інтеграцію до ЄС.

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Після подій у 2014 році Вітренко у "Нафтогаз Україна" сформулював стратегію оборони в "газовій війні", яку веде Росія проти України та очолив її реалізацію.

Серед найважливіших досягнень Юрія Вітренка:

Арбітражні справи проти "Газпрому", що були вирішені за правилами Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма.

Диверсифікація постачання газу, що дозволила Україні позбутися залежності від "Газпрому".

До призначення Олексія Гончарука на пост прем'єра, Коломойській обрав своїх фаворитів на посаду прем'єр-міністра України. Одним із них був директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу