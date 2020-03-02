Чи залишиться Гончарук на посаді прем’єра: думка Арахамії

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що чинний прем’єр Олексій Гончарук залишиться на своїй позиції. Чутки щодо звільнення чинного очільника уряду почали ширитися останнім часом.

Як зауважив Арахамія у коментарі інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна", що сьогодні на посаду прем’єр-міністра не розглядають жодних кандидатур.

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На прем'єр-міністра, я думаю, не буде кандидатур,

– зауважив нардеп.

Щодо того, чи залишиться на посаді прем'єр-міністра Гончарук, Арахамія висловив думку, що так.

"Принаймні, наразі жодні такі заяви не надходили", – підсумував Арахамія.

До слова, раніше Олексій Гончарук також заявляв, що не писав жодних нових заяв про відставку. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.

Щоправда, голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський підкреслював, що зараз усередині "Слуги народу" розглядають одного потенційного кандидата на посаду прем’єр-міністра. І ним є нещодавно призначений віцепрем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль.

За його словами, це питання планують обговорити під час запланованого на 3 березня засідання фракції. Нардеп наголосив, що кадрові зміни в уряді та можлива відставка нинішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука – найактуальніше питання.

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Імовірна відставка Олексія Гочарука: коротко

Українські ЗМІ поширили інформацію, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Причина – постійне повідомлення про пошук йому заміни та відсутність реакції з боку Володимира Зеленського. Журналісти, зі свого боку, називають головними претендентами, що могли б його змінити, Сергія Тігіпка та Валерія Хорошковського. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков і Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.



Хто може замінити Гончарука на посаді прем'єра / Інфографіка 24 каналу

Крім того, у виданнях пишуть, що під час позачергового засідання Ради, яке скликав президент, мають розглянути кадрові зміни в таких міністертсвах і відомствах:

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

Офіс прокурора;

Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

Водночас депутати можуть розглянути питання призначення віцепрем'єра з питань промисловості.

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