Что может остановить российскую агрессию: Залужный сделал предположение

26 декабря Главнокомандующий Валерий Залужный дал пресс-конференцию. Генерал назвал единственное условие, способное заставить Россию отказаться от своих захватнических намерений в Украине.

Надо нанести стране – агрессору такой уровень потерь, чтобы у нее не было другого выбора, кроме как остановить войну. Такое мнение высказал на брифинге генерал Валерий Залужный.

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На пути – античеловеческая "философия" Кремля

Главнокомандующий отметил, что сейчас трудно предположить, какие потери должна понести Россия, чтобы отказаться от агрессии. Ведь кремлевские власти давно уже доказали, что им абсолютно безразличны свои люди, они не считаются с количеством убитых и раненых. Залужный отметил, что те потери, которые уже понес враг, остановили бы любую страну, но не Россию.

В то же время генерал считает, что Украина, несмотря на это, должна работать над постоянным увеличением потерь в российской армии, пока противник не откажется от ведения боевых действий на нашей территории.

Другие заявления Залужного

: Осенью для The Economist генерал, объясняя неудачное контрнаступление, рассказал о собственной ошибке , которую допустил. Он считал, что если Россия потеряет по меньшей мере 150 тысяч погибшими, это ее остановит. Однако Кремль еще раз доказал, что для него человеческая жизнь не имеет никакой цены. По состоянию на 26 декабря 2023 года потери врага достигли более 350 тысяч личного состава.

Во время общения с журналистами Залужный прокомментировал ряд других насущных вопросов по мобилизации и ситуации на фронте.