Что может остановить российскую агрессию: Залужный сделал предположение
26 декабря Главнокомандующий Валерий Залужный дал пресс-конференцию. Генерал назвал единственное условие, способное заставить Россию отказаться от своих захватнических намерений в Украине.
Надо нанести стране – агрессору такой уровень потерь, чтобы у нее не было другого выбора, кроме как остановить войну. Такое мнение высказал на брифинге генерал Валерий Залужный.
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На пути – античеловеческая "философия" Кремля
Главнокомандующий отметил, что сейчас трудно предположить, какие потери должна понести Россия, чтобы отказаться от агрессии. Ведь кремлевские власти давно уже доказали, что им абсолютно безразличны свои люди, они не считаются с количеством убитых и раненых. Залужный отметил, что те потери, которые уже понес враг, остановили бы любую страну, но не Россию.
В то же время генерал считает, что Украина, несмотря на это, должна работать над постоянным увеличением потерь в российской армии, пока противник не откажется от ведения боевых действий на нашей территории.
Другие заявления Залужного
Во время общения с журналистами Залужный прокомментировал ряд других насущных вопросов по мобилизации и ситуации на фронте.
- Главнокомандующий заявил, что он не удовлетворен работой военкоматов. Генерал подчеркнул, что работники ТЦК – это специалисты, которые должны обладать определенным набором навыков и знаний.
- Залужный сказал, что военное руководство не может озвучивать, что известно о планах врага на 2024 год, однако готовит адекватную реакцию.
- Генерал отметил, что в 2024 году война должна технологически отличаться от 2023 года. Иначе существует большой риск "окопной войны".
- Комментируя новый законопроект, Залужный подчеркнул, что он создан для справедливости в мобилизации. "Защищать Украину должны все", – подчеркнул Главком ВСУ.