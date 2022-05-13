Остин провел переговоры с Шойгу впервые с 18 февраля: призвал к немедленному прекращению огня

13 мая 2022 , 19:15
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Источник:

Минобороны США

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с момента вторжения России в Украину поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу. Министры говорили об Украине.

Разговор Остина и Шойгу состоялся впервые с начала вторжения России

О разговоре Остина и главы Минобороны России Шойгу сообщил в своем заявлении спикер Пентагона Джон Кирби. Разговор состоялся 13 мая.

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Разговор состоялся впервые с 18 февраля 2022 года. После нападения на Украину Остин и Шойгу не говорили.

13 мая министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу,
– говорится в заявлении Кирби.

Глава пентагона призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине. Как сообщил Кирби, министр Остин также отметил важность поддержки линий связи.

Других деталей о разговоре представитель Пентагона не раскрыл.

Остин поговорил с Резниковым

Перед разговором с Шойгу глава Пентагона провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Автор: Михайло Гема