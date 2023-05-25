Это единственный вариант, – Подоляк упрекнул российские оппозиции в реакции на операцию партизан

Российское либеральное сообщество ищет негатив в действиях партизан на территории России. Мол, они не хотят перетаскивать войну на свою территорию.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, оппозиция ищет такой сценарий развития событий, при котором влияние на них будет минимальным.

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Россияне не хотят войны на своей территории

Михаил Подоляк подчеркнул, что оппозиционное сообщество выдвигает претензии по поводу того, что партизаны приходят в пограничные с Украиной области, тем более с оружием в руках.

Они вроде бы говорят, что против войны, но не совсем, потому что война должна идти так, чтобы они ничего не теряли, то есть чтобы это точно не было на территории России,

– подчеркнул он.

Причем, в их словах прослеживаются мотивы того, что убийства украинцев – это не страшно, главное, чтобы в Белгородской области было спокойно.

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Михаил Подоляк добавил, что их предложение – едва ли не создать чайные клубы в Берлине и обсудить о том, как прийти к смене политического режима в России.

Нет сегодня ключевого консенсуса в российских сообществах относительно того, что единственный вариант сохранить Россию как концепцию государства – это с оружием в руках заходить и уничтожать вертикаль Путина,

– объяснил он.

Причем речь идет о сохранении России как концепции России, независимо от ее территориального состава.

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