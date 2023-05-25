Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, опозиція шукає такий сценарій розвитку подій, за якого вплив на них буде мінімальний.

Дивіться також Найнебезпечніший дурень у світі: чому Путін ніяк не відреагував на події у Бєлгороді

Росіяни не хочуть війни на своїй території

Михайло Подоляк наголосив, що опозиційна спільнота висуває претензії щодо того, що партизани приходять у прикордонні з Україною області, тим паче зі зброєю в руках.

Вони начебто говорять, що проти війни, але не зовсім, тому що війна має йти так, щоб вони нічого не втрачали, тобто щоб це точно не було на території Росії,

– наголосив він.

Причому у їхніх словах простежуються мотиви того, що вбивства українців – це не страшно, головне, щоб у Бєлгородській області було спокійно.

Михайло Подоляк розказав, як опозиція у Росії реагує на "звільнення" Бєлгородщини: дивіться відео

Що може врятувати Росію

Михайло Подоляк додав, що їхня пропозиція – це ледь чи не створити чайні клуби в Берліні й обговорити про те, як прийти до зміни політичного режиму в Росії.

Немає сьогодні ключового консенсусу в російських спільнотах щодо того, що єдиний варіант зберегти Росію як концепцію держави – це зі зброєю в руках заходити та знищувати вертикаль Путіна,

– пояснив він.

Причому тут мовиться про збереження Росії як концепції Росії, незалежно від її територіального складу.

"Звільнення" Бєлгородщини: останні новини