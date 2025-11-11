Об этом 24 Каналу рассказал бывший мэр Херсона, который освобожден из плена, Владимир Миколаенко, отметив, что херсонцы сразу сопротивлялись оккупантам. В первые дни состоялся один из самых масштабных митингов, который откровенно шокировал россиян.

Как херсонцы противостояли России?

Как отметил Миколаенко, люди постоянно выходили на митинги в начале полномасштабного вторжения. В первые дни состоялся один из крупнейших протестов. Людей было настолько много, что они не смогли разместиться на центральной площади Херсона.

Тогда они пошли шествием по центральному проспекту, после чего повернули на улицу Перекопскую и шли к телебашне, где стояли оккупанты с бронетехникой.

Мы довольно долго прошли по Перекопской. Я видел, как люди еще шли с центрального проспекта на Перекопскую. Такого количества людей я даже не видел во время этих советских демонстраций и парадов. Невероятное количество людей. Горжусь херсонцами. Россияне тогда были в шоке. Они что-то пробовали напугать. Стреляли в воздух, но у них было ощущение растерянности,

– отметил Миколаенко.

Российским оккупантам долгое время рассказывали, что их будут встречать "хлебом-солью". Херсонцы четко указали врагу, что ему нужно убираться с нашей земли.

Освобождение Херсона: кратко