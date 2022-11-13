"Путин впервые встретился с поражением": Фейгин рассказал об изменении отношения россиян к диктатору
11 ноября украинские защитники освободили Херсон, который оккупанты захватили еще в марте 2022 года. Для российского диктатора это стало серьезным поражением, изменившим отношение россиян к нему.
Так, рядовые граждане страны-агрессора не сдерживаются в выражениях, комментируя потерю Херсона. Это и демонстрирует изменения в отношении россиян к Путину, вере в его непогрешимость и успех. Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.
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Путин теряет связь с народом
Это изменение продолжается. Динамика в нем не так стремительна как хотелось бы, но очевидно он (Путин – 24 канал) теряет связь с народом,
– сообщил Фейгин.
По его словам, глава Кремля не общается с народом и даже не объясняет, почему российская армия покинула Херсон. А такое не прощается. Хотя россияне стерпят и это, но, как отметил Фейгин, их сознание уже необратимо изменилось.
Более того, если дать этому процессу толчок, например, большим количеством заявлений с критикой российского диктатора из регионов или от представителей силовых структур, то это станет сигналом для большой части аппарата власти и армии, что можно публично выступать с критикой действий Путина.
"Этот процесс имеет внутреннюю динамику, которую мы можем видеть, но не можем ею управлять и ответить, что якобы завтра точно Путина отстранят от власти", – рассказал российский правозащитник.
Фейгин рассказал, как изменилось отношение россиян к Путину: смотрите видео
Деокупация Херсона: коротко
- 11 ноября Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что Вооруженные Силы Украины зашли в Херсон. Наши бойцы начали очистку города от коллаборантов и разминирование территорий. Этот процесс может занять не одну неделю.
- Херсон являлся единственным областным центром, который россияне смогли захватить после полномасштабного вторжения 24 февраля. Поэтому его деоккупация является большой репутационной потерей для захватчиков. Кроме того, это имеет тактическое и стратегическое значение, поскольку теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правобережьем.
- Российские оккупанты, убегая из Херсона, взорвали 7 важных мостов. Вероятно, захватчики надеялись, что это уменьшит давление ВСУ. В первую очередь россияне разрушили Антоновский мост – главный водопровод через Днепр в Херсонской области.
- В Министерстве обороны Британии предположили, что к отступлению россияне начали готовиться раньше, чем 11 ноября, еще в конце октября.