Решение о выходе из Херсона было принято Россией еще месяц назад, – Пионтковский

В России очень надеялись, что фактор выборов в США может сыграть в пользу Кремля в ситуации с побегом с Правобережья Херсонщины. В то же время решение об "уходе" в Москве приняли заранее.

Деоккупация части Херсонщины обязательно будет иметь политические эффекты для Путина. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Надежды на США

Эксперт отметил, что в ситуации с освобождением Правобережья Херсонщины важны слова президента США Джо Байдена, убежденного, что война может остановиться только после полного ухода российских войск с территории Украины. В то же время Пионтковский констатировал, что в Кремле очень надеялись на увеличение влияния "трампистов" во время довыборов в Конгресс.

В ретроспективе понятно, что решение об уходе из Херсона было принято еще месяц назад, когда они показали Суровикина, который зачитал "страшный текст" о "непростых решениях". Возможно, они ждали "последнего шанса" – успеха "трампистов" в США, но я не уверен в этом,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, такая ставка на "правое крыло" партии "республиканцев" была напрасной при любом исходе выборов.

"В Палате представителей за проукраинские резолюции "против" голосуют примерно 60 республиканцев из 435 членов и "за" – все демократы. Но сейчас ситуация немного ухудшится. Да, у республиканцев будет небольшое большинство в 3 или 4 человека – это всегда происходит на промежуточных выборах. Но Россия надеялась на большее преимущество", – подчеркнул публицист.

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Значение деоккупации

Аналитик отметил, что освобождение Херсона – это, в первую очередь, очень важное событие с военной точки зрения. По его словам, после деоккупации Правобережья теперь много путей поставок оккупантов на Юге Украины "накрываются" огнем "хаймарсов", но значение имеют также и политические факторы этих событий.

Освобождение станет триггером, который поразит как шок сознание "глубинного народа" и людей, находящихся в бункере. Достаточно сейчас посмотреть российские паблики и соцсети. Как только не называют Путина бывшие самые верные "ультраправые" последователи. Уже скоро не останется человека, который бы не ненавидел Путина,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, одни россияне его ненавидят, потому что он начал войну, а другие за то, что он ее проиграл.

"Это неизбежная судьба диктатора, который терпит поражение. Его политическая и физическая жизнь под угрозой. Поэтому он так ожесточенно, буквально на коленях, добивается мира. Из всех российских "утюгов" звучит, что нужен мир и перемирие", – подчеркнул Пионтковский.

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Новое "мирное соглашение"

Политолог указал, что в Кремле сейчас все "стоят на коленях и умоляют о перемирии".

Сейчас в бункере нет ни одного человека, который бы не понимал ситуацию. После Киева у них "закралось подозрение", после Харькова – "невнятные сомнения", а уже сейчас ясно, что войну проиграли. Они сейчас уже думают о других вещах: как им сохранить власть, огромную собственность и жизнь, поэтому они отчаянно хотят договариваться,

– заверил публицист.

Он рассказал, что в российском политическом пространстве "циркулирует проект нового "мирного соглашения", которое никогда не воспримет Украина.

"Здесь больше имеет значение изменение условий. Раньше был "итальянский план", когда все останавливаются на "линии фронта", а дальше идут переговоры о "противоречивых территориях". План, который сегодня предлагается от "неназванных посредников", предполагает возвращение всей оккупированной территории" Украины, кроме Крыма", – объяснил Пионтковский.

По его словам, ситуация с Крымом в этом "мире" "подвешивается на 7 лет", после чего он "демилитаризуется".

"Это тоже неприемлемо для Украины – на фоне ее сегодняшних и будущих побед, но уже есть смена позиций. Нужно продолжать давление и подождать следующего предложения. А дальше следует – что они готовы отойти к своим государственным границам 1991 года", – резюмировал обозреватель.

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