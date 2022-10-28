Могут ли ВСУ к Новому году освободить Херсон и правобережье: предположение генерал-лейтенанта

Освобождение Херсона и территорий вокруг – это важнейшая стратегическая задача. Ее выполнение для Украины будет означать серьезную победу тактического уровня.

Сейчас в Украине произошло изменение погодных условий, и это безусловно влияет как на наши Вооруженные Силы, так и на военных врагов. Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко.

Важно ВСУ уничтожили цели оккупантов в трех районах, но в Херсоне россиян стало больше, – Соболевский

В настоящее время усилия сосредоточены на 3 регионах.

По его словам, согласно текущим действиям есть три региона, в которых стоят разные задачи. Более того, условия там тоже очень отличаются. Речь идет о:

тяжелых оборонительных боях и действиях в районе Бахмута;

продвижении наших защитников вперед на линии Сватово – Кременная;

Херсонском направлении.

"На двух направлениях – контрнаступательные действия, которые мы совмещаем с переходом к обороне и поиском новых направлений для продвижения вперед, а также совершения и продолжения этих наступательных действий. И оборонные действия в Донецкой оперативной зоне – Бахмут – Авдеевка", – сообщил Романенко.

Сложно в условиях соответствующих преимуществ в ствольной артиллерии, системах залпового огня и наличия ударной авиации, но нашим вооруженным силам это удается. У нас есть соответствующие надежды и видим перспективы в этом,

– констатировал военный эксперт.

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Россия стягивает технику и наращивает возможности

Россияне стягивают со складов старую военную технику. Они используют тактику массированного применения этой техники, так называемый "вал". Кроме того, как-никак, но оккупанты готовились к войне в Украине, поэтому у них еще есть определенные резервы.

Один вопрос в движущейся тяжелой технике как боевые бронированные машины, танки. Они (оккупанты – 24 канал) вынуждены из-за потерь привлекать уже преимущественно подержанную технику, но преимущество в артиллерии было изначально,

– заметил Романенко.

Кроме того, Иран не останавливает поставки России своих дронов-камикадзе. Таким образом, происходит наращивание возможностей и перспектив страны-агрессора. Следовательно, партнеры должны предоставить нам ракеты большей дальности, чтобы мы могли достигать цели по освобождению наших территорий от врага.

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