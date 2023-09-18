Россияне отходят от первой линии обороны: как успехи ВСУ изменили ситуацию возле Бахмута

ВСУ освободили Клещеевку – южный отрезок на фронте от Бахмута. Деоккупация населенных пунктов вблизи города-крепости доставляет россиянам немало хлопот. В частности, пострадала их логистика.

Украинские военные же наоборот – улучшили свою ситуацию с логистикой на востоке. Об этом 24 Каналу рассказал майор Родион Кудряшов – заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заметив, что наши защитники проделали огромную работу.

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Как изменилась ситуация на Бахмутском направлении

К середине лета был полностью освобожден берег канала Северский Донец. Это, в свою очередь, позволило развернуть плацдарм для дальнейших действий. ВСУ планировали двигаться по достопримечательностям и завладеть такими населенными пунктами как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.

Заметим, что Андреевка – логистический узел для перечисленных населенных пунктов.

Это означает, что Вооруженные Силы уверенно двигаются вперед. Есть определенные планы по дальнейшим действиям и последующим шагам по освобождению Бахмута. Мероприятия, которые прошли в течение лета – это огромная работа ВСУ,

– подчеркнул Родион Кудряшов.

Увольнение Андреевки для россиян стало неприятной новостью, ведь их привычные логистические пути для обеспечения фронта должны корректироваться. В то же время ВСУ, продвинувшись вдоль железнодорожного пути, улучшили свою логистику.

"На сегодняшний день противник вынужден отходить от первой линии обороны и хаотично строить вторую линию обороны. Это сильно усложняет не только логистику, но и в принципе ведение службы по обороне противника", – заметил майор.

Однако стоит отметить, что логистика оккупантов все еще остается мощной. Сейчас важно смещение россиян с их главных позиций на резервные.

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